Сигнал из глубин Вселенной: что скрывает крупнейшее столкновение чёрных дыр

Гравитационные волны от слияния чёрных дыр зарегистрированы проектом LIGO в 2025 году

2:00 Your browser does not support the audio element. Наука

В 10 миллиардах световых лет от Земли произошло нечто грандиозное — крупнейшее слияние чёрных дыр в истории наблюдений. Оно не только потрясло космос, но и оставило едва уловимый след, который всё же смогли зафиксировать учёные.

Фото: https://commons.wikimedia.org by European Space Agency, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Чёрные дыры

Проект LIGO, международная гравитационно-волновая обсерватория, зарегистрировал сигнал, который, по словам исследователя Марка Хэннэма, оказался "одним из самых слабых, что можно измерить, но произошёл от самых мощных событий во Вселенной".

Массивные монстры космоса

Речь идёт о двух гигантах. Масса одной из чёрных дыр в 103 раза превышала солнечную, другой — в 137 раз. Они вращались вокруг друг друга с невообразимой скоростью: 400 тысяч оборотов быстрее, чем Земля делает вокруг Солнца за год. Это — физический предел для подобных объектов.

Учёные предполагают, что сами эти чёрные дыры возникли в результате более ранних столкновений — наслоение мощи, которое в итоге привело к рекордному слиянию.

Как мы это узнали

Благодаря сверхчувствительным детекторам гравитационных волн, стало возможным "услышать" даже такие далёкие события. До 1990-х годов человечество могло наблюдать чёрные дыры лишь по электромагнитному излучению. Сейчас же — новая эра науки.

Хэннэм подчёркивает:

"Следующее поколение технологий, которое появится в обсерваториях через 10-15 лет, может преподнести сюрпризы, которых мы даже не ожидаем".

Кого это касается

Проект LIGO объединяет более 1500 учёных из 20+ стран: от США и Великобритании до Индии и Бразилии. С момента своего запуска в 1992 году он уже стал важнейшей частью в понимании космоса. Его цель — поймать колебания самого пространства и времени.

Уточнения

Чёрная дыра́ - область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света.

