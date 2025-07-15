Сигнал из глубин Вселенной: что скрывает крупнейшее столкновение чёрных дыр

В 10 миллиардах световых лет от Земли произошло нечто грандиозное — крупнейшее слияние чёрных дыр в истории наблюдений. Оно не только потрясло космос, но и оставило едва уловимый след, который всё же смогли зафиксировать учёные.
Проект LIGO, международная гравитационно-волновая обсерватория, зарегистрировал сигнал, который, по словам исследователя Марка Хэннэма, оказался "одним из самых слабых, что можно измерить, но произошёл от самых мощных событий во Вселенной".
Речь идёт о двух гигантах. Масса одной из чёрных дыр в 103 раза превышала солнечную, другой — в 137 раз. Они вращались вокруг друг друга с невообразимой скоростью: 400 тысяч оборотов быстрее, чем Земля делает вокруг Солнца за год. Это — физический предел для подобных объектов.
Учёные предполагают, что сами эти чёрные дыры возникли в результате более ранних столкновений — наслоение мощи, которое в итоге привело к рекордному слиянию.
Благодаря сверхчувствительным детекторам гравитационных волн, стало возможным "услышать" даже такие далёкие события. До 1990-х годов человечество могло наблюдать чёрные дыры лишь по электромагнитному излучению. Сейчас же — новая эра науки.
Хэннэм подчёркивает:
"Следующее поколение технологий, которое появится в обсерваториях через 10-15 лет, может преподнести сюрпризы, которых мы даже не ожидаем".
Проект LIGO объединяет более 1500 учёных из 20+ стран: от США и Великобритании до Индии и Бразилии. С момента своего запуска в 1992 году он уже стал важнейшей частью в понимании космоса. Его цель — поймать колебания самого пространства и времени.
Чёрная дыра́ - область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света.
Врач перечислил самые полезные виды варенья и дал советы по приготовлению.