Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Уволен после скандала: сотрудник Вкусно — и точка плюнул в бургер
Рецепт галеты с абрикосами и миндальными лепестками
Эксперт Брутер: перестановки в руководстве Украины согласованы с США
Скошенную траву предложили применять для мульчи, компоста и грядок
Кошмар в ночном клубе: что произошло с молодой женщиной в Малаге?
Как Украина лишилась 25 объектов в Крыму: подробности и планы на 2,2 миллиарда рублей
Дональд Трамп уверен: Россия победит в конфликте на Украине — когда это произойдёт?
Лучшие стрижки для вьющихся волос: актуальные варианты 2025 года
МВД РФ напомнило: документы водителя нужно предъявлять без портмоне

Сигнал из глубин Вселенной: что скрывает крупнейшее столкновение чёрных дыр

Гравитационные волны от слияния чёрных дыр зарегистрированы проектом LIGO в 2025 году
2:00
Наука

В 10 миллиардах световых лет от Земли произошло нечто грандиозное — крупнейшее слияние чёрных дыр в истории наблюдений. Оно не только потрясло космос, но и оставило едва уловимый след, который всё же смогли зафиксировать учёные.

Чёрные дыры
Фото: https://commons.wikimedia.org by European Space Agency, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Чёрные дыры

Проект LIGO, международная гравитационно-волновая обсерватория, зарегистрировал сигнал, который, по словам исследователя Марка Хэннэма, оказался "одним из самых слабых, что можно измерить, но произошёл от самых мощных событий во Вселенной".

Массивные монстры космоса

Речь идёт о двух гигантах. Масса одной из чёрных дыр в 103 раза превышала солнечную, другой — в 137 раз. Они вращались вокруг друг друга с невообразимой скоростью: 400 тысяч оборотов быстрее, чем Земля делает вокруг Солнца за год. Это — физический предел для подобных объектов.

Учёные предполагают, что сами эти чёрные дыры возникли в результате более ранних столкновений — наслоение мощи, которое в итоге привело к рекордному слиянию.

Как мы это узнали

Благодаря сверхчувствительным детекторам гравитационных волн, стало возможным "услышать" даже такие далёкие события. До 1990-х годов человечество могло наблюдать чёрные дыры лишь по электромагнитному излучению. Сейчас же — новая эра науки.

Хэннэм подчёркивает:

"Следующее поколение технологий, которое появится в обсерваториях через 10-15 лет, может преподнести сюрпризы, которых мы даже не ожидаем".

Кого это касается

Проект LIGO объединяет более 1500 учёных из 20+ стран: от США и Великобритании до Индии и Бразилии. С момента своего запуска в 1992 году он уже стал важнейшей частью в понимании космоса. Его цель — поймать колебания самого пространства и времени.

Уточнения

Чёрная дыра́ - область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Список древних животных, несовместимых с современной природной средой
Домашние животные
Список древних животных, несовместимых с современной природной средой Аудио 
Шеф Джорджио Локателли назвал йогуртовое тесто революцией в приготовлении пиццы
Еда и рецепты
Шеф Джорджио Локателли назвал йогуртовое тесто революцией в приготовлении пиццы Аудио 
Сырой метод и меньше сахара: вот как готовить варенье, чтобы оно было действительно полезным
Еда и рецепты
Сырой метод и меньше сахара: вот как готовить варенье, чтобы оно было действительно полезным Аудио 
Популярное
Врач рассказал, какое варенье считается самым полезным

Врач перечислил самые полезные виды варенья и дал советы по приготовлению.

Сырой метод и меньше сахара: вот как готовить варенье, чтобы оно было действительно полезным
Археологи в Швеции нашли старейший карвелл-корабль XV века
Он не должен был сохраниться: у берегов Швеции нашли уникальный корабль-призрак XV века
Он светится, откладывает яйца и бьёт ядом — существо, которому 187 миллионов лет
Россия предупредила Запад о свободе судоходства в Балтийском море
Баку молчит об убитых гражданах на Украине. Но в соцсетях обсуждают версии Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Любовь с компрессией: почему дизель — не для всех, но те, кто понял, уже не меняют
Вкус детства в банке: кабачковая икра по ГОСТу в домашних условиях — не отличишь от той самой
Этот летний рецепт кабачковых оладий влюбляет с первого укуса: секрет в одном добавлении
Этот летний рецепт кабачковых оладий влюбляет с первого укуса: секрет в одном добавлении
Последние материалы
Рецепт галеты с абрикосами и миндальными лепестками
Эксперт Брутер: перестановки в руководстве Украины согласованы с США
Скошенную траву предложили применять для мульчи, компоста и грядок
Кошмар в ночном клубе: что произошло с молодой женщиной в Малаге?
Как Украина лишилась 25 объектов в Крыму: подробности и планы на 2,2 миллиарда рублей
Дональд Трамп уверен: Россия победит в конфликте на Украине — когда это произойдёт?
Лучшие стрижки для вьющихся волос: актуальные варианты 2025 года
МВД РФ напомнило: документы водителя нужно предъявлять без портмоне
Как защитить салон автомобиля от шерсти домашних животных: простое решение
Биологи утверждают, что кубическая медуза — самое ядовитое животное на планете
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.