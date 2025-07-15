Рыбы-зебры показали: организм сам может вернуть слух

Можно ли перезапустить способность человека восстанавливать слух? Ответ может скрываться в организме крошечной аквариумной рыбки — данио-рерио, более известной как рыба-зебра.
Внутреннее ухо человека заполнено жидкостью и содержит тысячи волосковых клеток — микроскопических рецепторов, преобразующих вибрации в сигналы, понятные мозгу. Эти клетки могут погибнуть от шума, токсинов или травм, и, увы, в организме человека не восстанавливаются. Это ведёт к потере слуха — часто необратимой.
У рыб, амфибий и птиц всё иначе: их организм умеет восстанавливать повреждённые волосковые клетки. Именно поэтому американские учёные выбрали в качестве модели данио-рерио — у этих рыбок легко наблюдать регенерацию из-за их прозрачного тела.
Исследователи из Института медицинских исследований Стоуэрса (SIMR) под руководством профессора Татьяны Пиотровски уничтожили волосковые клетки у мальков с помощью антибиотика неомицина, а затем несколько дней наблюдали за процессом их восстановления.
Оказалось, что в этом процессе участвуют две группы стволовых клеток, каждая со своим набором активных генов. Ключевую роль играют два участка ДНК — ccnd2a и ccndx.
ccndx — за превращение этих клеток в будущие волосковые рецепторы.
Если эти гены не работают, регенерация нарушается. Это открытие даёт надежду на то, что со временем удастся понять, как "включить" такие же механизмы и у людей.
"Раскрытие механизма регенерации этих клеток у рыб-зебр поможет нам понять, почему аналогичные процессы не происходят во внутреннем ухе людей и млекопитающих. Это критически важно для дальнейшего изучения того, можно ли перезапустить этот процесс в органах слуха людей", — объясняет профессор Пиотровски.
Кле́тка (лат. cellula, греч. κύτος) — структурно-функциональная элементарная единица строения и жизнедеятельности всех организмов (кроме вирусов, о которых нередко говорят как о неклеточных формах жизни), обладающая собственным обменом веществ, способная к самостоятельному существованию, самовоспроизведению и развитию.
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