Рыбы-зебры показали: организм сам может вернуть слух

Биологи из США нашли механизмы регенерации слуховых клеток у рыбы данио-рерио

2:14 Your browser does not support the audio element. Наука

Можно ли перезапустить способность человека восстанавливать слух? Ответ может скрываться в организме крошечной аквариумной рыбки — данио-рерио, более известной как рыба-зебра.

Фото: https://commons.wikimedia.org by РТУ МИРЭА- "Российский технологический университет", https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Микроскоп

Почему человек теряет слух — и почему это необратимо

Внутреннее ухо человека заполнено жидкостью и содержит тысячи волосковых клеток — микроскопических рецепторов, преобразующих вибрации в сигналы, понятные мозгу. Эти клетки могут погибнуть от шума, токсинов или травм, и, увы, в организме человека не восстанавливаются. Это ведёт к потере слуха — часто необратимой.

У рыб — иначе: слуховые рецепторы регенерируют

У рыб, амфибий и птиц всё иначе: их организм умеет восстанавливать повреждённые волосковые клетки. Именно поэтому американские учёные выбрали в качестве модели данио-рерио — у этих рыбок легко наблюдать регенерацию из-за их прозрачного тела.

Исследователи из Института медицинских исследований Стоуэрса (SIMR) под руководством профессора Татьяны Пиотровски уничтожили волосковые клетки у мальков с помощью антибиотика неомицина, а затем несколько дней наблюдали за процессом их восстановления.

Гены, запускающие перерождение

Оказалось, что в этом процессе участвуют две группы стволовых клеток, каждая со своим набором активных генов. Ключевую роль играют два участка ДНК — ccnd2a и ccndx.

ccnd2a отвечает за деление стволовых клеток.

ccndx — за превращение этих клеток в будущие волосковые рецепторы.

Если эти гены не работают, регенерация нарушается. Это открытие даёт надежду на то, что со временем удастся понять, как "включить" такие же механизмы и у людей.

"Раскрытие механизма регенерации этих клеток у рыб-зебр поможет нам понять, почему аналогичные процессы не происходят во внутреннем ухе людей и млекопитающих. Это критически важно для дальнейшего изучения того, можно ли перезапустить этот процесс в органах слуха людей", — объясняет профессор Пиотровски.

Уточнения

Кле́тка (лат. cellula, греч. κύτος) — структурно-функциональная элементарная единица строения и жизнедеятельности всех организмов (кроме вирусов, о которых нередко говорят как о неклеточных формах жизни), обладающая собственным обменом веществ, способная к самостоятельному существованию, самовоспроизведению и развитию.

