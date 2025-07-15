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Необычное открытие в работе мозга: что происходит, когда мы счастливы

Исследование РАН показало связь радости с активностью верхней лобной извилины
2:50
Наука

Что происходит в нашем мозге, когда мы стараемся по-настоящему прочувствовать радость общения? Ответ оказался сложнее, чем можно было ожидать.

Мозг
Фото: commons.wikimedia.org by MissLunaRose12, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мозг

Исследование ученых из Москвы и Новосибирска проливает свет на механизм регуляции положительных социальных эмоций — таких как гордость, сочувствие, доверие и радость. Результаты удивили даже самих исследователей: оказалось, что разные участки мозга, расположенные в нижней части лба, реагируют на радость совсем не одинаково.

Что именно они обнаружили

"Мы наблюдаем, что при осознанном усилении положительных эмоций активность зоны, участвующей в подавлении негативных переживаний, в правом полушарии, наоборот, снижается. Это оказалось неожиданным, ведь обычно она, напротив, становится более активной", — объясняет один из авторов исследования Юрий Ковш.

Такой "раздел обязанностей" между полушариями мозга стал настоящим открытием. Левая часть работает по знакомому сценарию, а часть правого полушария ведет себя иначе — словно переключается на другой режим.

Как проходил эксперимент

В исследовании участвовали 20 здоровых женщин от 18 до 55 лет. Сначала каждому объясняли задачу и стратегию усиления эмоций — этим занимался профессиональный психолог. Затем испытуемым показывали эмоционально окрашенные социальные изображения, отобранные из международных баз данных. Во время просмотра участницы находились в МРТ-томографе.

"После этого испытуемые еще раз просматривали изображения и оценивали их, а мы собирали данные об уровне депрессии, тревожности и навыках саморегуляции", — говорит Дмитрий Безматерных, еще один участник исследования.

Почему это важно

Исследователи изучили связи между зонами мозга с помощью фМРТ и создали модель взаимодействий. Главный вывод — за усиление положительных социальных эмоций отвечает верхняя лобная извилина. Именно она регулирует активность других участков, в том числе передней правой префронтальной коры.

"Мы выяснили не только то, что активность этой зоны ослабляется, но и выявили механизм этого подавления", — добавляет Безматерных.

Почему это — шаг к новым методам лечения

Понимание того, как регулируются положительные эмоции, особенно важно в контексте депрессии. Один из ее ключевых симптомов — ангедония, то есть утрата способности радоваться.

Новое открытие может привести к новым стратегиям терапии, где ключевым будет не только снижение негативных эмоций, но и осознанное усиление позитивных.

Уточнения

Депре́ссия (от лат. deprimo "давить (вниз), подавить") — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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