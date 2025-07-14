Молодой инженер нашла способ заменить пластик в электронике — и это работает

Инженер из Австрии разработала бумажную замену пластиковым корпусам электроники

2:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Пластик — везде. От бутылок с водой до корпусов нашей техники. И, к сожалению, его отходы — тоже повсюду: от дна океана до заснеженных вершин Гималаев. С каждым годом человечество тонет в этом бесконечном мусоре, который разлагается сотни лет. А микропластик уже найден в крови людей.

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Но появилась надежда. 24-летняя инженер из Австрии Франциска Кербер придумала решение, которое может изменить правила игры.

Бумага вместо пластика? Да, это работает

Её изобретение под названием PAPE — это биоразлагаемая альтернатива пластику в корпусах малогабаритной электроники. Материал прочный, но полностью экологичный. Главное — при утилизации не нужно применять вредные химикаты или сложную переработку.

"Электронные отходы — самый быстрорастущий вид мусора в мире, и большинство устройств не проектируют с учётом их переработки", — объясняет Кербер в интервью Euronews. "Я хотела создать не просто более экологичный продукт, а выстроить полностью замкнутую систему", — подчёркивает она.

Что это даст миру

Представьте: маршрутизаторы, сигнализации, пульты — всё это можно производить с корпусами из бумаги. А после — утилизировать без вреда для природы. Такая система поможет не только сократить количество пластикового мусора, но и сделает переработку электроники проще и доступнее.

Новая волна экологичных решений

Кербер — не единственная, кто пытается решить проблему. В Техасе учёные создали биоразлагаемый пластик из останков мух-солдатиков. А в Мичигане работают над методом разложения одноразового пластика без токсичных побочных эффектов.

Мир отчаянно нуждается в таких решениях. Ведь пластиковая трубочка разлагается 200 лет. А каждый её аналог — новая угроза природе и нашему здоровью.

Что может сделать каждый из нас

Вот как можно помочь:

Выбирать продукты в биоразлагаемой упаковке.

Поддерживать бренды с экологичными решениями.

Сдавать старую электронику на переработку.

По возможности избегать пластика в быту.

Такие шаги, пусть и небольшие, могут дать огромный эффект в долгосрочной перспективе.

Уточнения

Интегра́льная схе́ма (ИС); интегра́льная микросхе́ма (ИМС), микросхе́ма - микроэлектронное устройство - электронная схема произвольной сложности (кристалл), изготовленная на полупроводниковой подложке (пластине или плёнке) и помещённая в неразборный корпус или без такового в случае вхождения в состав микросборки.

