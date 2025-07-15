CPACC: лекарство, которое блокирует ожирение и защищает печень

Магниевый прорыв: новый препарат сжигает жир без диеты

3:12 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из США совершили потенциально революционный прорыв в области лечения ожирения и заболеваний печени. Новый препарат, получивший название CPACC, показал способность предотвращать набор веса и развитие жировой болезни печени у лабораторных мышей, даже несмотря на их высококалорийную диету, насыщенную сахаром и жиром.

Фото: commons.wikimedia.org by Luis Miguel Bugallo Sánchez (Lmbuga), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Толстая женщина на пляже

Разработкой препарата занимались учёные из Университета здравоохранения Сан-Антонио, Пенсильванского университета и Корнеллского университета. По их данным, CPACC действует на митохондрии — энергетические станции клетки, регулируя поступление в них магния, важного микроэлемента, который, как оказалось, играет ключевую роль в метаболизме.

Как написано в журнале Cell Reports, избыток магния в митохондриях нарушает их работу, снижая производство энергии и замедляя сжигание жиров и сахаров. Учёные провели эксперимент, удалив у мышей ген MRS2, отвечающий за транспорт магния в митохондрии. В результате грызуны стали энергичнее, стройнее и устойчивее к ожирению.

На основе этих данных был создан препарат CPACC, который мимикрирует генетический эффект, снижая поступление магния в митохондрии, но без вмешательства в ДНК. Результаты оказались впечатляющими: животные оставались худыми и метаболически здоровыми, несмотря на вредную диету.

Эксперименты показали, что у мышей, получавших CPACC, не развивалась жировая болезнь печени, которая часто сопутствует ожирению. Более того, препарат может в перспективе снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и даже рака печени.

Компания UT Health San Antonio уже подала заявку на патент, а финансирование проекта осуществляют Национальные институты здравоохранения США, Министерство обороны и Партнёрство по прецизионной терапии в Сан-Антонио. Такой масштаб поддержки свидетельствует о серьёзности разработок.

Несмотря на впечатляющие результаты, учёные подчеркивают: CPACC не должен восприниматься как разрешение на нездоровый образ жизни. Его задача — поддержка метаболического здоровья в ситуациях, когда диета неидеальна, а риски велики.

Клинические испытания на людях пока впереди. Однако потенциал огромен: препарат может стать альтернативой радикальным вмешательствам, таким как бариатрические операции или агрессивная медикаментозная терапия, часто сопровождающиеся побочными эффектами.

На следующем этапе учёные планируют провести длительные исследования на животных, включая проверку дозировки, побочных эффектов и долговременной эффективности. Параллельно идёт подготовка к клиническим испытаниям на людях.

Если успехи подтвердятся, CPACC может стать новым поколением препаратов для коррекции веса и профилактики метаболических нарушений, особенно у людей с высоким риском ожирения и связанных с ним патологий.

Уточнения

Ма́гний (химический символ — Mg, от лат. Magnesium) — химический элемент 2-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы второй группы, IIA) третьего периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 12.

