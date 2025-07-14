Он не должен был сохраниться: у берегов Швеции нашли уникальный корабль-призрак XV века

Археологи в Швеции нашли старейший карвелл-корабль XV века

5:02 Your browser does not support the audio element. Наука

На дне шведского залива Ландфьорден, неподалёку от Стокгольма, археологи обнаружили обломки корабля, которые могут быть старейшим известным примером судна, построенного методом карвелл в Скандинавии. Эта находка не только уникальна по возрасту, но и даёт новое представление о переходе от северной морской традиции к более современной морской архитектуре.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Корабль

По оценкам специалистов, затонувшее судно, получившее название Wreck 5, было построено в 1480-х годах, а возможно, и ранее — в 1460-х. Его длина достигает 30 метров, а ширина — 7 метров, что делает его весьма крупным по меркам своего времени. Особенно поразила учёных степень сохранности: ахтерштевень и руль всё ещё стоят вертикально, несмотря на вековое пребывание под водой.

Из клинкера в карвеллы: технологическая революция на волнах

Викинги и их потомки веками строили корабли методом "клинкер" — когда доски обшивки перекрывали друг друга, как чешуя. Такая конструкция позволяла эффективно передвигаться по неспокойным северным водам, но имела ограничения в размерах и прочности.

Метод карвелл, пришедший из Средиземноморья, заключался в укладке досок встык, что давало корпусу гладкую поверхность. Это позволяло строить более крупные и устойчивые к повреждениям суда. Корабли такого типа лучше выдерживали вес артиллерии, что было особенно важно с распространением пушек в XV веке.

"Этот корабль представляет собой удивительный пример связи между средневековым и современным судостроением. Он может дать нам ценную информацию о важном периоде в морской истории Швеции", — подчеркнул куратор Музея затонувших кораблей и руководитель проекта Хокан Альтрок.

Шведский дуб и европейские веяния

Для строительства судна использовалась древесина дуба, которую удалось точно идентифицировать благодаря дендрохронологическому анализу. Учёные из Лундского университета определили, что деревья росли в районе Мёре (Кальмарский регион) или на востоке Блекинге. Это не только подтверждает шведское происхождение судна, но и свидетельствует о высоком уровне организации деревообработки и логистики в то время.

Скандинавское судостроение, как показала находка, уже в XV веке находилось под сильным влиянием технологий, распространённых в континентальной Европе. Переход на метод карвелл — часть этого влияния.

Не корабль викингов, а нечто большее

В районе Ландфьорден к югу от Стокгольма уже давно известны пять кораблекрушений. Долгое время считалось, что они связаны с эпохой викингов и, возможно, даже участвовали в морских сражениях XI века, например, при участии Олафа Святого. Однако Wreck 5 разрушает эти представления.

Новейшие исследования показали, что большинство затонувших кораблей в этом районе относятся к XVII-XVIII векам. А Wreck 5, напротив, оказался куда старше и потому намного ценнее для науки. Только после повторного анализа учёным удалось точно датировать его древесину концом XV века.

Цифровая археология: как воссоздают древний корабль

Археологи из музея Vrak использовали передовые методы фотограмметрии, чтобы создать цифровую модель корабля. Это позволило с высокой точностью восстановить его конструкцию и провести детальный анализ — без необходимости поднимать судно с морского дна.

Фотографии левого борта с сохранившимися перекладинами, ахтерштевнем, рулём и отверстием для румпеля позволили подтвердить метод карвелл и оценить уровень мастерства древних кораблестроителей.

"Мы получили уникальную возможность изучить корабль, не подвергая его риску разрушения", — пояснил археолог Джим Ханссон.

Подобные технологии уже меняют подход к морской археологии, позволяя не просто сохранять артефакты, но и делать их доступными для анализа по всему миру.

Исторический мост между эпохами

Находка Wreck 5 не просто расширяет знания о шведском судостроении. Она указывает на конкретную точку, где традиционные методы уступают место технологическому прогрессу. Это физическое воплощение исторического поворота, когда скандинавские моряки стали смотреть не только на север, но и на юг — к новым идеям, новым маршрутам и новым возможностям.

Для Швеции это судно может стать символом начала перехода от изолированной морской культуры к европейской интеграции и открытию мира. А для науки — редкой возможностью проследить, как именно происходило это технологическое перерождение.

Уточнения

Кора́бль — крупное морское судно.

