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Он не должен был сохраниться: у берегов Швеции нашли уникальный корабль-призрак XV века

Археологи в Швеции нашли старейший карвелл-корабль XV века
5:02
Наука

На дне шведского залива Ландфьорден, неподалёку от Стокгольма, археологи обнаружили обломки корабля, которые могут быть старейшим известным примером судна, построенного методом карвелл в Скандинавии. Эта находка не только уникальна по возрасту, но и даёт новое представление о переходе от северной морской традиции к более современной морской архитектуре.

Корабль
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Корабль

По оценкам специалистов, затонувшее судно, получившее название Wreck 5, было построено в 1480-х годах, а возможно, и ранее — в 1460-х. Его длина достигает 30 метров, а ширина — 7 метров, что делает его весьма крупным по меркам своего времени. Особенно поразила учёных степень сохранности: ахтерштевень и руль всё ещё стоят вертикально, несмотря на вековое пребывание под водой.

Из клинкера в карвеллы: технологическая революция на волнах

Викинги и их потомки веками строили корабли методом "клинкер" — когда доски обшивки перекрывали друг друга, как чешуя. Такая конструкция позволяла эффективно передвигаться по неспокойным северным водам, но имела ограничения в размерах и прочности.

Метод карвелл, пришедший из Средиземноморья, заключался в укладке досок встык, что давало корпусу гладкую поверхность. Это позволяло строить более крупные и устойчивые к повреждениям суда. Корабли такого типа лучше выдерживали вес артиллерии, что было особенно важно с распространением пушек в XV веке.

"Этот корабль представляет собой удивительный пример связи между средневековым и современным судостроением. Он может дать нам ценную информацию о важном периоде в морской истории Швеции", — подчеркнул куратор Музея затонувших кораблей и руководитель проекта Хокан Альтрок.

Шведский дуб и европейские веяния

Для строительства судна использовалась древесина дуба, которую удалось точно идентифицировать благодаря дендрохронологическому анализу. Учёные из Лундского университета определили, что деревья росли в районе Мёре (Кальмарский регион) или на востоке Блекинге. Это не только подтверждает шведское происхождение судна, но и свидетельствует о высоком уровне организации деревообработки и логистики в то время.

Скандинавское судостроение, как показала находка, уже в XV веке находилось под сильным влиянием технологий, распространённых в континентальной Европе. Переход на метод карвелл — часть этого влияния.

Не корабль викингов, а нечто большее

В районе Ландфьорден к югу от Стокгольма уже давно известны пять кораблекрушений. Долгое время считалось, что они связаны с эпохой викингов и, возможно, даже участвовали в морских сражениях XI века, например, при участии Олафа Святого. Однако Wreck 5 разрушает эти представления.

Новейшие исследования показали, что большинство затонувших кораблей в этом районе относятся к XVII-XVIII векам. А Wreck 5, напротив, оказался куда старше и потому намного ценнее для науки. Только после повторного анализа учёным удалось точно датировать его древесину концом XV века.

Цифровая археология: как воссоздают древний корабль

Археологи из музея Vrak использовали передовые методы фотограмметрии, чтобы создать цифровую модель корабля. Это позволило с высокой точностью восстановить его конструкцию и провести детальный анализ — без необходимости поднимать судно с морского дна.

Фотографии левого борта с сохранившимися перекладинами, ахтерштевнем, рулём и отверстием для румпеля позволили подтвердить метод карвелл и оценить уровень мастерства древних кораблестроителей.

"Мы получили уникальную возможность изучить корабль, не подвергая его риску разрушения", — пояснил археолог Джим Ханссон.

Подобные технологии уже меняют подход к морской археологии, позволяя не просто сохранять артефакты, но и делать их доступными для анализа по всему миру.

Исторический мост между эпохами

Находка Wreck 5 не просто расширяет знания о шведском судостроении. Она указывает на конкретную точку, где традиционные методы уступают место технологическому прогрессу. Это физическое воплощение исторического поворота, когда скандинавские моряки стали смотреть не только на север, но и на юг — к новым идеям, новым маршрутам и новым возможностям.

Для Швеции это судно может стать символом начала перехода от изолированной морской культуры к европейской интеграции и открытию мира. А для науки — редкой возможностью проследить, как именно происходило это технологическое перерождение.

Уточнения

Кора́бль — крупное морское судно.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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