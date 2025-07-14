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Что не так с мозгом психопатов: исследование раскрывает анатомические отличия

Меньше объём мозга — больше риска: что говорит нейровизуализация о склонности к агрессии
3:05
Наука

Новое исследование, опубликованное в Европейском архиве психиатрии и клинической неврологии, проливает свет на нейроанатомические особенности людей с психопатией.

мозг человека
Фото: Fusion Brain
мозг человека

Используя атлас мозга Юлиха — один из самых детализированных и точных ресурсов для нейроанализов — учёные провели нейровизуализацию мозга 39 взрослых мужчин с диагностированной психопатией и сравнили результаты с контрольной группой.

Применялись передовые методы сканирования мозга, что позволило получить точные данные о размерах и состоянии как подкорковых, так и корковых областей. В центре внимания оказались различия, влияющие на эмоции, поведение и принятие решений.

Главный результат — у мужчин с высоким уровнем фактора 2, связанного с антисоциальным поведением, импульсивностью и агрессией, наблюдалось снижение объёма мозга в ряде критически важных зон. Это:

  • Подкорковые структуры, отвечающие за эмоции;
  • Ствол мозга и мозжечок, участвующие в координации движений и реакции;
  • Кора головного мозга, включая области, связанные с социальным поведением и моральной оценкой.

Это указывает на возможную биологическую основу агрессии и нарушений социальной адаптации у лиц с выраженной психопатией.

Менее выраженными оказались изменения у людей с преобладанием фактора 1 — особенностей вроде манипулятивности, лжи, отсутствия эмпатии и поверхностного очарования. Связь между структурой мозга и этими чертами была слабее и вариабельнее.

Однако в отдельных случаях отмечались отличия в орбитофронтальной коре, которая регулирует оценку риска; дорсолатерально-префронтальной зоне, связанной с самоконтролем; левом гиппокампе, отвечающем за формирование воспоминаний и эмоциональную окраску опыта.

Одним из наиболее значимых открытий стало общее уменьшение объёма мозга у участников с психопатией. Особенно выражено это было в правом подреберье и части гиппокампа, связанной с долговременной памятью. Это может объяснять проблемы с эмоциональным обучением, недостаток сочувствия и неспособность учитывать последствия своих действий — типичные признаки психопатии.

Исследование является частью более широкой инициативы по изучению нейропсихобиологических механизмов агрессии и антисоциального поведения. В ближайшие годы эти данные будут дополнены новыми результатами в рамках проекта SFB TRR 379, где планируется более глубоко изучить причинно-следственные связи между анатомией мозга, поведением и социальными девиациями.

Таким образом, наука делает ещё один шаг к пониманию, что отличает мозг психопата от мозга обычного человека — и как эти знания можно использовать для диагностики, профилактики и коррекции опасного поведения.

Уточнения

Орбитофронтальная кора (ОФК) — участок префронтальной коры в лобных долях головного мозга, принимающий участие в принятии решений.

Префронта́льная кора (лат. cortex praefrontalis) — отдел коры больших полушарий головного мозга, представляющий собой переднюю часть лобных долей и включающий в себя 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 24, 25, 32, 44, 45, 46 и 47 поля по Бродману.

Гиппока́мп (от др.-греч. ἱππόκαμπος — морской конёк) — часть лимбической системы головного мозга (обонятельного мозга) и гиппокамповой формации. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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