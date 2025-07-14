Ученые создали контроллер мозга пчелы, способный выполнять разведывательные функции — вот как это работает

Ученые в КНР создали самый легкий в мире контроллер мозга. Он управляет движениями пчел. Они же могут выполнять функции военных разведчиков или искать выживших среди руин после землетрясения.
Такие необычные пчелы переносят мешочки с нектаром, вес которых составляет 80% от их массы тела. Они могут пролететь 5 км без отдыха. Группа исследователей придумала контроллер мозга насекомого весом всего 74 миллиграмма, что легче мешочка с нектаром.
Прикрепленное к спине пчелы устройство прокалывает ее мозг тремя иглами. Полет же происходит через электронные импульсы: повернуть налево, повернуть направо, вперед, назад.
В девяти из десяти случаев пчела повиновалась.
Ранее легкий киборг-контроллер был из Сингапура и весил в три раза больше. Он мог управлять жуками и тараканами.
Пчёлы (лат. Anthophila) — клада летающих насекомых из надсемейства Apoidea отряда перепончатокрылых, родственная осам и муравьям.
Машина может ехать без расхода топлива — и делает это чаще, чем вы думаете. Режим принудительного холостого хода активируется сам и экономит бензин без вашего участия.