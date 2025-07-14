Ученые создали контроллер мозга пчелы, способный выполнять разведывательные функции — вот как это работает

Контроллер мозга пчел: ученые КНР создали легчайшее устройство для управления насекомыми

1:00 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые в КНР создали самый легкий в мире контроллер мозга. Он управляет движениями пчел. Они же могут выполнять функции военных разведчиков или искать выживших среди руин после землетрясения.

Фото: commons.wikimedia.org by Charles J. Sharp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пчела

Такие необычные пчелы переносят мешочки с нектаром, вес которых составляет 80% от их массы тела. Они могут пролететь 5 км без отдыха. Группа исследователей придумала контроллер мозга насекомого весом всего 74 миллиграмма, что легче мешочка с нектаром.

Прикрепленное к спине пчелы устройство прокалывает ее мозг тремя иглами. Полет же происходит через электронные импульсы: повернуть налево, повернуть направо, вперед, назад.

В девяти из десяти случаев пчела повиновалась.

Ранее легкий киборг-контроллер был из Сингапура и весил в три раза больше. Он мог управлять жуками и тараканами.

Уточнения

Пчёлы (лат. Anthophila) — клада летающих насекомых из надсемейства Apoidea отряда перепончатокрылых, родственная осам и муравьям.

