Почему понедельники вызывают повышенный стресс у людей? Учёные назвали причину

Понедельник вызывает у людей всплески кортизола. Этот день можно считать днём стресса. Учёные уверены, что по понедельникам в волосах у работающих людей и у пенсионеров на 23% больше уровень кортизола, чем в другие дни.
Из-за этого могут появиться долгосрочные угрозы для здоровья сердца человека даже после того, как он решит завершить свою карьеру.
По мнению исследователей, 19% сердечных приступов в мире связаны с всплесками кортизола.
Учёные уверены, что "дело не в работе как таковой, а в том, насколько глубоко понедельники укоренились в нашей физиологии стресса".
Кортизо́л (гидрокортизон) — стероидный гормон, который образуется в коре надпочечников.
Машина может ехать без расхода топлива — и делает это чаще, чем вы думаете. Режим принудительного холостого хода активируется сам и экономит бензин без вашего участия.