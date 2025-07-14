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Почему понедельники вызывают повышенный стресс у людей? Учёные назвали причину

Этот день недели вызывает стресс: неожиданное открытие учёных
0:42
Наука

Понедельник вызывает у людей всплески кортизола. Этот день можно считать днём стресса. Учёные уверены, что по понедельникам в волосах у работающих людей и у пенсионеров на 23% больше уровень кортизола, чем в другие дни.

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Из-за этого могут появиться долгосрочные угрозы для здоровья сердца человека даже после того, как он решит завершить свою карьеру.

По мнению исследователей, 19% сердечных приступов в мире связаны с всплесками кортизола.

Учёные уверены, что "дело не в работе как таковой, а в том, насколько глубоко понедельники укоренились в нашей физиологии стресса".

Уточнения

Кортизо́л (гидрокортизон) — стероидный гормон, который образуется в коре надпочечников.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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