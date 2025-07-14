Как короткие видео меняют мозг: откровения учёных о зависимости

Учёные уверены, что зависимость от коротких видео в соцсетях меняет мозг человека.
Исследователи из Тяньцзиньского педагогического университета провели эксперимент среди молодёжи. Оказалось, что любовь к просмотру коротких роликов в связана с повышенной склонностью к импульсивным решениям.
Учёные оценили реакции участников на задачи, связанные с финансовыми рисками, с помощью МРТ. В итоге молодые люди с более выраженными симптомами зависимости не так остро реагируют на потенциальные потери и быстрее принимают решения.
У этих людей есть пониженная активность в прецунеусе — области мозга, которая связана с когнитивным контролем и саморефлексией. То есть люди с зависимостью могут недооценивать долгосрочные издержки просмотра коротких видео. Из-за этого могут быть проблемы со сном.
Психоло́гия (от др.-греч. ψυχή «душа»; λόγος «учение») — гуманитарная наука, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей.
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