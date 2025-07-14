Опасное соседство: как пластиковая тара заражает вашу пищу опасными частицами?

Ученые объяснили, как пластиковая упаковка загрязняет еду и напитки микропластиком.
Они выяснили, что в 96% случаев пластик оказывался в продуктах питания, если они хранились в таре из полиэтилена, полипропилена, ПЭТ, полистирола, полиамида и меламина. Опасность от пластика обнаружили в поваренной соли, рыбных консервах, рисе, минеральной воде, пиве, безалкогольных напитках.
Микропластик попадает в пищу при нарезке на пластиковых разделочных досках, а в напитки — при открытии пластиковой крышки и заваривании чайных пакетиков.
Чем опасен микропластик?
Приводит к окислительному стрессу, воспалению, нейротоксичности;
Возможны иммунологические и репродуктивные эффекты;
Соединения способствуют изменениям в эндокринной сигнализации.
Микропла́стик — мельчайшие частицы пластмасс размером менее 5 мм, возникающие в результате распада более крупных пластиковых изделий либо изначально производимые в виде первичных микрогранул.
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