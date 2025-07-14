Опасное соседство: как пластиковая тара заражает вашу пищу опасными частицами?

Учёные раскрыли, как пластиковая упаковка инфецирует еду микропластиком

0:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые объяснили, как пластиковая упаковка загрязняет еду и напитки микропластиком.

Фото: Designed by Freepik by https://www.freepik.com/author/mb-photoarts is licensed under Public domian Пластиковые отходы

Они выяснили, что в 96% случаев пластик оказывался в продуктах питания, если они хранились в таре из полиэтилена, полипропилена, ПЭТ, полистирола, полиамида и меламина. Опасность от пластика обнаружили в поваренной соли, рыбных консервах, рисе, минеральной воде, пиве, безалкогольных напитках.

Микропластик попадает в пищу при нарезке на пластиковых разделочных досках, а в напитки — при открытии пластиковой крышки и заваривании чайных пакетиков.

Чем опасен микропластик?

Приводит к окислительному стрессу, воспалению, нейротоксичности;

Возможны иммунологические и репродуктивные эффекты;

Соединения способствуют изменениям в эндокринной сигнализации.

Уточнения

Микропла́стик — мельчайшие частицы пластмасс размером менее 5 мм, возникающие в результате распада более крупных пластиковых изделий либо изначально производимые в виде первичных микрогранул.

