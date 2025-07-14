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Секреты замедления времени: как взрослые теряют ощущение суток

Психология времени: как улучшить восприятие с возрастом и не жалеть
1:05
Наука

Учёные узнали, почему с возрастом время "проходит быстрее". Это связано с тем, как считают исследователи, сколько новой информации воспринимается мозгом каждый день.

Пенсионерка
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Пенсионерка

Память и восприятие времени связаны нейронной системой — замедление одного приводит к сокращению другого, считают учёные.

Взрослые люди, участвовавшие в эксперименте, недооценивали длительность простых временных интервалов примерно на 15% по сравнению с детьми и подростками, мысленно "пролистывая" дни в календаре. У взрослых с течением времени происходит снижение скорости обработки нейронных сигналов. Из-за этого мозг снижает частоту восприятия окружающей действительности. Еще на это может влиять хронический недосып.

Как "замедлить время"?

  1. Планировать занятия, которые помогают выходить из режима "автопилота";
  2. Спать по 7-9 часов в сутки;
  3. Обращать внимание на образы, звуки и текстуры;
  4. Обращать внимание минимум на пять вещей во время прогулки.

Уточнения

Нейробиология — наука, изучающая устройство, функционирование, развитие, генетику, биохимию, физиологию и патологию нервной системы.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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