Секреты замедления времени: как взрослые теряют ощущение суток

Учёные узнали, почему с возрастом время "проходит быстрее". Это связано с тем, как считают исследователи, сколько новой информации воспринимается мозгом каждый день.
Память и восприятие времени связаны нейронной системой — замедление одного приводит к сокращению другого, считают учёные.
Взрослые люди, участвовавшие в эксперименте, недооценивали длительность простых временных интервалов примерно на 15% по сравнению с детьми и подростками, мысленно "пролистывая" дни в календаре. У взрослых с течением времени происходит снижение скорости обработки нейронных сигналов. Из-за этого мозг снижает частоту восприятия окружающей действительности. Еще на это может влиять хронический недосып.
Как "замедлить время"?
Нейробиология — наука, изучающая устройство, функционирование, развитие, генетику, биохимию, физиологию и патологию нервной системы.
Машина может ехать без расхода топлива — и делает это чаще, чем вы думаете. Режим принудительного холостого хода активируется сам и экономит бензин без вашего участия.