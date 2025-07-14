Галактики на грани исчезновения: Найдено до 100 новых спутников Млечного Пути — тайны космоса раскроются

Галактики-призраки: потерянные спутники Млечного Пути возвращаются

2:14 Your browser does not support the audio element. Наука

Вокруг нашей галактики, как выяснилось, может скрываться гораздо больше спутников, чем мы могли себе представить. Новая методика учёных из Даремского университета (Великобритания) позволила выявить до 100 "потерянных" галактик, которые до сих пор оставались невидимыми для телескопов.

Фото: Openverse by Kiwi Tom, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Звезды

Исследование базируется на суперкомпьютерных симуляциях и математических моделях, объединяющих данные о тёмной материи, структуре Вселенной и механизмах образования галактик. Команда учёных использовала симуляцию Aquarius — самую высокоточную из когда-либо созданных, а также модель GALFORM, которая описывает формирование звёзд и галактик.

Что необычного в этих новых спутниках? Они крайне тусклые и крошечные. Многие лишились родительских ореолов тёмной материи из-за гравитационного влияния самого Млечного Пути. Эти "сироты" просто исчезают в моделях — но, по мнению исследователей, в реальности продолжают существовать.

"Мы знаем, что у Млечного Пути около 60 подтверждённых спутников, но, вероятно, есть ещё десятки невидимых галактик", — говорит доктор Изабель Сантос-Сантос.

Наблюдатели уже используют эти расчёты, чтобы соотнести их с новыми данными, полученными с помощью мощных телескопов, таких как LSST обсерватории Рубина.

Особое внимание учёных привлекли 30 недавно открытых карликовых галактик, настолько тусклых, что их трудно отличить от шаровых скоплений.

Но если новые наблюдения подтвердят существование большего числа таких объектов, это укрепит позиции теории Lambda-CDM, объясняющей строение Вселенной.

"Если предсказанные нами спутники действительно будут обнаружены, это станет выдающимся успехом модели LCDM", — отметил профессор Карлос Френк.

Исследование проводится при поддержке Европейского исследовательского совета и STFC, а вычисления выполнены на суперкомпьютере COSMA. Результаты уже представлены на конференции NAM 2025 в Дареме, где собрались ведущие космологи мира.

Уточнения

Млечный Путь (Галактика) — галактика, в которой находится Земля и Солнечная система. Относится к типу спиральных галактик с перемычкой. Радиус Млечного Пути считается равным радиусу его звёздного диска и составляет 16 килопарсек.

