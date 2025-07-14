Необычное открытие в Южном океане: почему солёность растёт на фоне таяния льда?

Таяние льда или рост солёности: что происходит в Южном океане

2:50 Your browser does not support the audio element. Наука

В Южном океане происходит нечто странное: спутниковые данные зафиксировали неожиданное повышение солёности воды — и учёные не могут объяснить, почему. Это открытие может оказаться тем самым "недостающим элементом", который объясняет стремительное сокращение морского льда в Антарктике.

Фото: Designed by Freepik by ojosujono96, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лёд

Лёд тает — но вода становится солонее?

Согласно логике, таяние ледников должно делать океан преснее. Однако с 2015 года, когда в регионе началось резкое сокращение льда, произошло обратное: солёность вод увеличилась. В пик зимы 2023 года площадь льда была на 1,55 млн км² меньше ожидаемой — это размер Западной Европы.

"Мы были удивлены. Это нелогичный результат, потому что обычно таяние льда приводит к опреснению океана", — говорит старший научный сотрудник Саутгемптонского университета Алессандро Сильвано.

Исследование, опубликованное в PNAS, основывается на данных европейского спутника, фиксирующего микроволновые колебания, зависящие от уровня соли.

Также данные подтвердили плавучие буи. Всё указывает на то, что структура Южного океана претерпевает фундаментальные изменения.

Природные щиты под угрозой

Морской лёд не только защищает материковый лёд от нагрева, но и удерживает углекислый газ, отражает солнечное излучение, а также помогает пресной воде двигаться от побережья вглубь океана.

Повышение солёности разрушает эту систему: тёплая вода поднимается вверх, лёд тает быстрее, и "пресная крышка" исчезает.

Это может спровоцировать дальнейшее сокращение льда и, как следствие, выброс CO₂ в атмосферу. Напомним, такие процессы уже происходили во времена предыдущих климатических сдвигов.

Что стоит за этим?

Учёные выдвигают гипотезу: возможно, солёная вода из глубин поднимается к поверхности из-за изменений в циркуляции океана или погодных условий. Сильвано и его команда продолжают изучать, что именно случилось в 2015 году — и почему это стало поворотной точкой.

"Сокращение площади морского льда может привести к высвобождению углерода, хранящегося в Южном океане, что увеличит концентрацию CO₂ в атмосфере — как это происходило в прошлые периоды потепления", — отмечает Сильвано.

Тем временем в рамках международных проектов Antarctica InSync и Международный полярный год учёные пытаются восполнить пробелы в наблюдениях и понять, как именно глубинные процессы влияют на поведение океана и климата в целом.

Уточнения

Анта́рктика (вместе с Субантарктикой) — южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией. Включает Антарктиду и прилегающие к ней острова и участки Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Южные участки этих океанов в пределах Антарктики нередко выделяют в отдельный Южный океан.

