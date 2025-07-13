Запретная гробница в джунглях: найден правитель, изменивший ход истории

В Белизе раскопана могила правителя Те Кааб Чаака с уникальными артефактами

6:21 Your browser does not support the audio element. Наука

Археологическая экспедиция, проводимая в Белизе, в древнем городе майя Караколь, принесла сенсационные результаты.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Аркадий Зарубин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ раскопки

Исследователи из Хьюстонского университета обнаружили захоронение Те Кааба Чаака, первого правителя этого некогда могущественного мегаполиса, основавшего правящую династию. Этот город, ныне лежащий в руинах, играл ключевую роль в политической жизни региона, доминируя на юге полуострова Юкатан в период с 560 по 680 годы нашей эры, пока не был окончательно покинут к 900 году.

Эта находка стала первым за более чем четыре десятилетия раскопок в Караколе обнаруженным захоронением правителя. Караколь считается крупнейшим археологическим памятником майя в Белизе и одним из важнейших в низменных районах, населённых этой цивилизацией.

Те Кааб Чаак, взошедший на трон в 331 году нашей эры, был погребён у основания святилища, принадлежавшего королевской семье. Вместе с ним в могиле находились одиннадцать керамических сосудов, украшения из жадеита, мозаичная маска из того же материала, резные костяные трубки, раковины моллюсков и другие предметы, не сохранившиеся в первозданном виде.

На керамике в погребальной камере были изображены сцены, где правитель держит копьё и принимает дары от фигур, символизирующих божеств. На одном из сосудов изображён бог торговли майя Эк Чуах в окружении подношений, а на четырёх других — связанные пленники, что перекликается с находками в двух связанных захоронениях.

Два сосуда были украшены крышками с рельефными ручками в виде голов коатимунди, животного, известного как tz'uutz' на языке майя, которое позже стало частью имён последующих правителей Караколя.

Раскопки в Караколе ведутся уже более 40 лет под руководством команды из Хьюстонского университета при поддержке Института археологии Белиза, фонда Alphawood, а также ряда частных фондов и организаций.

По оценкам исследователей, на момент смерти правитель был в преклонном возрасте, его рост составлял около 170 см, а зубы полностью отсутствовали.

Работы в Северо-Восточном акрополе Караколя показали, что захоронение Те Кааба Чаака стало первым из трёх крупных погребений, датируемых примерно 350 годом нашей эры. Этот период совпадает с первыми контактами с Теотиуаканом, крупным городом в центральной Мексике, расположенным в 1200 километрах от Караколя. К 300 году нашей эры Теотиуакан уже был значительным торговым центром, связанным с регионами Центральной Америки.

Один из ключевых вопросов, который волнует археологов уже более полувека, — это влияние Теотиуакана на политическую систему майя. Исследователи отметили, что иероглифы, резные монументы и археологические находки указывают на значительное усиление связей между регионами Мезоамерики после события 378 года нашей эры, известного как "энтрада".

Однако остаётся неясным, было ли это связано с физическим присутствием жителей Теотиуакана в землях майя или же майя просто заимствовали символику центральной Мексики. Данные из Караколя свидетельствуют о более сложной картине взаимодействия.

В 2010 году в центре северо-восточной площади акрополя была обнаружена кремация, датированная 350 годом нашей эры по результатам радиоуглеродного анализа. В этом захоронении были найдены предметы, характерные для центральной Мексики, включая останки трёх человек, два крупных ножа, шесть наконечников для атлатля, пятнадцать лезвий из зелёного обсидиана из Пачуки, а также керамику, вероятно, привезённую из того же региона. Среди находок был резной наконечник для атлатля, типичный для воинов Теотиуакана, но нехарактерный для майя.

Сам факт кремации и её расположение в центре жилой площади также больше соответствуют традициям высокопоставленных жителей Теотиуакана, чем погребальным обрядам майя. Судя по керамике, найденной в этом захоронении, главным участником ритуала, скорее всего, был представитель королевской семьи Караколя, перенявший мексиканские обычаи. Исследователи предположили, что этот человек мог быть посланником, который жил в Теотиуакане и вернулся в Караколь.

Ещё одно захоронение, обнаруженное в 2009 году в северной части той же жилой группы, принадлежало женщине. В могиле были найдены четыре керамических сосуда, ожерелье из раковин спондилусов, фрагменты зеркала и две раковины моллюсков, а также следы гематита. Это захоронение также датируется примерно 350 годом нашей эры.

Все три погребения, обнаруженные в Северо-Восточном акрополе, предшествуют известному периоду активного влияния Теотиуакана на регион майя, что указывает на ранние и глубокие связи между этими культурами. Исследователи подчеркнули, что правители майя, такие как Те Кааб Чаак, поддерживали дипломатические отношения с Теотиуаканом, а их династии сохраняли власть на протяжении более 460 лет.

Находки также свидетельствуют о мобильности древних народов. Современное путешествие на автомобиле из Теотиуакана в Караколь заняло бы более 23 часов, а пешком — около 153 дней.

В настоящее время продолжается изучение содержимого гробницы, включая реконструкцию жадеитовой маски, а также анализ ДНК и изотопов скелетных останков. В августе 2025 года на конференции, посвящённой взаимодействию майя и Теотиуакана, будут представлены новые данные о раскопках в Караколе.

Уточнения

Ма́йя — цивилизация Мезоамерики, известная благодаря своей письменности, искусству, архитектуре, математической и астрономической системам.

