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Китай взорвал интернет невозможным двигателем: ракета, которая обгоняет физику

Китайские учёные заявили о создании двигателя для ракет со скоростью более 20 000 км/ч
2:04
Наука

В китайском сегменте интернета стремительно распространяются видеоролики, демонстрирующие, по утверждению их авторов, революционный гиперзвуковой ракетный двигатель, разработанный в Китае.

Одно из первых изображений соударения ионов Pb, записанных детектором
Фото: Wikimedia Commons by Pcharito, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Одно из первых изображений соударения ионов Pb, записанных детектором

Этот силовой агрегат, как заявляется, способен совершать манёвры, которые кажутся практически невозможными с точки зрения законов физики.

Согласно информации, представленной в видео, двигатель может разгоняться до скорости, эквивалентной 16 числам Маха, что составляет около 20 000 км/ч. Более того, он якобы способен выполнять резкие повороты под прямым углом даже на сверхзвуковых скоростях. Если эти характеристики окажутся правдой, то ракеты, оснащённые подобной технологией, станут практически неуязвимыми для самых передовых систем противовоздушной обороны, существующих на сегодняшний день.

Автор видеоролика отметил, что Китай стремительно укрепляет свои позиции в области передовых технологий, что может кардинально изменить стратегический баланс сил в мире. Однако официальные представители китайских властей пока не выступили с подтверждением или опровержением этих данных, а независимые источники также не предоставили никаких комментариев относительно достоверности информации или технических параметров продемонстрированного двигателя.

Ранее, в феврале прошлого года, одно из ведущих изданий сообщило о значительном прорыве в китайской науке. Тогда утверждалось, что группе исследователей удалось создать первый в мире двигатель с косой детонацией, работающий на авиационном топливе RP-3.

Испытания этого агрегата проводились в специальной гиперзвуковой установке, которая способна воспроизводить условия на высоте свыше 40 километров. Результаты тестов показали, что двигатель может эффективно функционировать в экстремальных условиях, что открывает новые перспективы для его применения в ракетостроении.

Уточнения

Число́ Ма́ха (M) — в механике сплошных сред — один из критериев подобия в механике жидкости и газа.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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