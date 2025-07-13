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Мёртвая зона в сердце океана: экологическая бомба хранит 50 лет радиоактивного молчания

Обнаружен захоронение радиоактивных отходов на дне Атлантического океана
Наука

Недавно завершённая экспедиция под названием Nodssum принесла первые результаты, которые могут стать настоящей сенсацией.

Радиация
Фото: United States Navy by Stephen P. Weaver., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Радиация

Исследователи вернулись на сушу после детального изучения морского дна в отдалённой части Атлантического океана, где более полувека назад были затоплены контейнеры с опасными радиоактивными веществами.

Корабль французского океанографического флота "Аталанта" пришвартовался в порту Бреста 10 июля, после чего участники экспедиции незамедлительно представили предварительный отчёт о своей работе.

Эта миссия, организованная при поддержке ведущих научных организаций Франции, была направлена на повторное обследование состояния радиоактивных отходов, сброшенных в международные воды более пятидесяти лет назад. Место захоронения находится на глубине 4700 метров, в 1200 километрах от берегов Новой Аквитании, в северо-восточной части Атлантики.

За месяц работы в открытом море команда, используя новейший автономный подводный аппарат Ulyx, провела 17 погружений и составила карту расположения примерно 3300 контейнеров. Руководители экспедиции отметили, что такая плотность бочек соответствует ожиданиям, а на дне видны следы движения судна, которое осуществляло сброс отходов.

С помощью гидролокатора удалось обследовать 163 км² из общей площади зоны захоронения, составляющей 14 000 км². Исследователи рассказали, что в процессе работы столкнулись с неожиданными особенностями рельефа морского дна. Вместо предполагаемой плоской поверхности были обнаружены разломы, оползни и даже подводные возвышенности. На карте появились участки с уклоном, где были замечены бочки, скатившиеся вниз.

Подводный робот, работавший на высоте 10 метров над дном, сделал снимки 50 контейнеров, которые находились в разном состоянии: некоторые сохранили целостность, другие были деформированы или разрушены. Поверхность бочек покрылась коррозией, а в некоторых местах на них поселились морские анемоны. Исследователи также заметили, что из некоторых контейнеров вытекает вещество, предположительно битум, использовавшийся для заполнения пустот между отходами.

Команда подчеркнула, что уровень радиации в зоне исследования не превышает естественного фона, что позволило проводить работы без дополнительных мер защиты. Однако они добавили, что наиболее точные данные о возможном загрязнении будут получены только после анализа собранных образцов, так как методы, применяемые на борту, уступают лабораторным. Участники экспедиции отметили, что впереди их ждёт длительный период обработки данных.

В планах на 2026 или 2027 год — новая экспедиция, в рамках которой планируется взять пробы непосредственно у бочек, а возможно, и при контакте с ними. Для этого будут использованы телеуправляемый аппарат Victor или пилотируемый подводный модуль "Наутилус". Кроме того, в будущем исследователи намерены расширить зону изучения, включив в неё более старые места захоронения, в частности, расположенные в 400 километрах от побережья Галиции, где отходы были сброшены ещё в конце 1960-х годов.

Уточнения

Атланти́ческий океа́н — второй по площади и глубине океан Земли после Тихого океана, расположенный между Гренландией и Исландией на севере, Европой и Африкой на востоке, Северной и Южной Америкой на западе и Антарктидой на юге.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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