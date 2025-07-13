Мёртвая зона в сердце океана: экологическая бомба хранит 50 лет радиоактивного молчания

Обнаружен захоронение радиоактивных отходов на дне Атлантического океана

Недавно завершённая экспедиция под названием Nodssum принесла первые результаты, которые могут стать настоящей сенсацией.

Фото: United States Navy by Stephen P. Weaver., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Радиация

Исследователи вернулись на сушу после детального изучения морского дна в отдалённой части Атлантического океана, где более полувека назад были затоплены контейнеры с опасными радиоактивными веществами.

Корабль французского океанографического флота "Аталанта" пришвартовался в порту Бреста 10 июля, после чего участники экспедиции незамедлительно представили предварительный отчёт о своей работе.

Эта миссия, организованная при поддержке ведущих научных организаций Франции, была направлена на повторное обследование состояния радиоактивных отходов, сброшенных в международные воды более пятидесяти лет назад. Место захоронения находится на глубине 4700 метров, в 1200 километрах от берегов Новой Аквитании, в северо-восточной части Атлантики.

За месяц работы в открытом море команда, используя новейший автономный подводный аппарат Ulyx, провела 17 погружений и составила карту расположения примерно 3300 контейнеров. Руководители экспедиции отметили, что такая плотность бочек соответствует ожиданиям, а на дне видны следы движения судна, которое осуществляло сброс отходов.

С помощью гидролокатора удалось обследовать 163 км² из общей площади зоны захоронения, составляющей 14 000 км². Исследователи рассказали, что в процессе работы столкнулись с неожиданными особенностями рельефа морского дна. Вместо предполагаемой плоской поверхности были обнаружены разломы, оползни и даже подводные возвышенности. На карте появились участки с уклоном, где были замечены бочки, скатившиеся вниз.

Подводный робот, работавший на высоте 10 метров над дном, сделал снимки 50 контейнеров, которые находились в разном состоянии: некоторые сохранили целостность, другие были деформированы или разрушены. Поверхность бочек покрылась коррозией, а в некоторых местах на них поселились морские анемоны. Исследователи также заметили, что из некоторых контейнеров вытекает вещество, предположительно битум, использовавшийся для заполнения пустот между отходами.

Команда подчеркнула, что уровень радиации в зоне исследования не превышает естественного фона, что позволило проводить работы без дополнительных мер защиты. Однако они добавили, что наиболее точные данные о возможном загрязнении будут получены только после анализа собранных образцов, так как методы, применяемые на борту, уступают лабораторным. Участники экспедиции отметили, что впереди их ждёт длительный период обработки данных.

В планах на 2026 или 2027 год — новая экспедиция, в рамках которой планируется взять пробы непосредственно у бочек, а возможно, и при контакте с ними. Для этого будут использованы телеуправляемый аппарат Victor или пилотируемый подводный модуль "Наутилус". Кроме того, в будущем исследователи намерены расширить зону изучения, включив в неё более старые места захоронения, в частности, расположенные в 400 километрах от побережья Галиции, где отходы были сброшены ещё в конце 1960-х годов.

Уточнения

Атланти́ческий океа́н — второй по площади и глубине океан Земли после Тихого океана, расположенный между Гренландией и Исландией на севере, Европой и Африкой на востоке, Северной и Южной Америкой на западе и Антарктидой на юге.

