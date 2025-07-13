Загадочный пришелец из глубины веков: нечто летит к нам уже 7 миллиардов лет

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На прошлой неделе астрономы объявили о сенсационной находке — таинственном небесном теле, которое может оказаться старейшей кометой, когда-либо наблюдавшейся человечеством.

Андромеда
Фото: commons.wikimedia.org by CajunAstro, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Андромеда

Этот объект, получивший название 3I/Атлас, по мнению исследователей, способен перевернуть представления о возрасте и происхождении межзвёздных странников.

Специалисты предполагают, что возраст этого астероида может достигать семи миллиардов лет, что делает его на три миллиарда лет старше нашей Солнечной системы. Учёные отметили, что это лишь третье небесное тело, которое удалось зафиксировать за пределами нашей звёздной системы.

На ежегодном собрании астрономического сообщества в Великобритании, которое прошло в Дареме, были представлены первые выводы об этом открытии. Один из исследователей в беседе с журналистами признался, что команда находится в состоянии невероятного воодушевления из-за старта изучения 3I/Атлас. Он также добавил, что на протяжении четырёх лет занимался анализом и прогнозированием появления подобных объектов в рамках своей научной работы, и это открытие стало первым значимым результатом за всё время исследований.

Объект был впервые замечен 1 июля 2025 года с помощью телескопа, расположенного в Чили, на расстоянии около 670 миллионов километров от Солнца. На данный момент его можно разглядеть только через мощные профессиональные телескопы, так как он находится примерно на таком же расстоянии от Земли, как Юпитер. Астрономы по всему миру сейчас активно изучают траекторию движения этого гостя из космоса, чтобы раскрыть его тайны.

По одной из гипотез, 3I/Атлас мог зародиться в так называемом "толстом диске" нашей галактики — области, где расположены древние звёзды, вращающиеся над и под плоскостью, в которой находятся Солнце и большинство других звёзд. Учёные предполагают, что объект состоит преимущественно из замёрзшей воды, и по мере приближения к Солнцу в конце года его поверхность начнёт нагреваться, что может привести к испарению льда и образованию яркого шлейфа из пара и пыли.

Исследователи также отметили, что вероятность того, что этот объект старше нашей звёздной системы и всё это время дрейфовал в межзвёздном пространстве, оценивается в две трети. Они подчеркнули, что подобные небесные тела формируются на ранних стадиях жизни звёзд, что позволяет через их изучение больше узнать о звёздном составе нашей галактики.

К концу года, как ожидается, 3I/Атлас станет доступен для наблюдения даже через любительские телескопы. До этого момента в истории астрономии было зафиксировано лишь два подобных объекта: один в 2017 году, названный 1I/Оумуамуа, и второй в 2019 году, получивший имя 2I/Борисов.

Между тем, астрономическое сообщество с нетерпением ждёт запуска нового телескопа в Чили, который начнёт масштабное исследование южного неба уже в этом году. По прогнозам, этот инструмент сможет обнаружить от пяти до пятидесяти новых межзвёздных объектов, что, возможно, откроет новую эру в изучении космоса.

Уточнения

Млечный Путь (Галактика) — галактика, в которой находится Земля и Солнечная система. Относится к типу спиральных галактик с перемычкой. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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