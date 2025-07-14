Российская разработка взломала молекулы: теперь ДНК, РНК и белки — как на ладони

Российские учёные создали прибор для одновременного анализа восьми образцов ДНК

2:12 Your browser does not support the audio element. Наука

Что объединяет криминалистику, медицину и генетические лаборатории? Все они нуждаются в точных данных о ДНК, РНК и белках. Без этих данных невозможно провести корректный анализ, в том числе секвенирование — ключевой этап в молекулярной биологии.

Фото: https://commons.wikimedia.org by division, CSIRO, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ молекула

Теперь в этой сфере появилась важная альтернатива зарубежным технологиям: российская компания "Синтол" разработала уникальный флуориметр, способный одновременно анализировать до восьми образцов макромолекул. И это — не просто импортозамещение, а шаг вперёд в удобстве и доступности таких исследований.

В чём суть разработки

Флуориметр позволяет измерять концентрацию ДНК, РНК и белков по их флуоресценции. При этом прибор сразу обрабатывает восемь образцов и передаёт результаты в удобном электронном формате. Ранее отечественные устройства справлялись лишь с одним образцом, поэтому это реальный прорыв на уровне возможностей и скорости.

"Мы разработали отечественный прибор, который позволяет исследовать сразу восемь образцов. У нас к ним есть уже готовые наборы для измерения концентраций, работающие также с другими приборами. Ключевое отличие — это более дешевая стоимость, чем у зарубежных аналогов, и отечественная компонентная база внутри", — отметил Алексей Шварцев, представитель компании "Синтол".

Почему это важно

Точные данные о концентрации макромолекул критичны для постановки ПЦР, проведения секвенирования и других исследований. При высокой нагрузке в лабораториях важно быстро обрабатывать поток образцов — и новый прибор это обеспечивает. Кроме того, он совместим с уже существующими наборами реагентов.

Кто стоит за разработкой

Компания "Синтол" была основана в 1997 году выпускниками химического факультета МГУ и специализируется на технологиях синтеза и анализа нуклеиновых кислот. Сегодня она уверенно выходит на уровень создания высокотехнологичных приборов.

Уточнения

Секвени́рование биополимеров (белков и нуклеиновых кислот — ДНК и РНК) — определение их аминокислотной или нуклеотидной последовательности (от лат. sequentum - последовательность).

