Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Будущее московского туризма: что ждёт гостей столицы к 2030 году?
Россия готовится отражать удары дальнобойных ракет Запада
Физиотерапевт назвал ошибки в силовых тренировках, которые мешают добиться результатов
Рита Дакота и Влад Соколовский обменялись колкостями в социальных сетях
Перестрелка под Назранью: конфликт родственников закончился реанимацией
Искупался — и оглох: смертельная бактерия атаковала томича
17 ЗРК для Украины: Киеву не хватит специалистов для работы Patriot
Как правильно убирать пыль и микробы: рекомендации старшей горничной отеля
Педикюр в домашних условиях: эффективные способы смягчить кожу ног

Российская разработка взломала молекулы: теперь ДНК, РНК и белки — как на ладони

Российские учёные создали прибор для одновременного анализа восьми образцов ДНК
2:12
Наука

Что объединяет криминалистику, медицину и генетические лаборатории? Все они нуждаются в точных данных о ДНК, РНК и белках. Без этих данных невозможно провести корректный анализ, в том числе секвенирование — ключевой этап в молекулярной биологии.

молекула
Фото: https://commons.wikimedia.org by division, CSIRO, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
молекула

Теперь в этой сфере появилась важная альтернатива зарубежным технологиям: российская компания "Синтол" разработала уникальный флуориметр, способный одновременно анализировать до восьми образцов макромолекул. И это — не просто импортозамещение, а шаг вперёд в удобстве и доступности таких исследований.

В чём суть разработки

Флуориметр позволяет измерять концентрацию ДНК, РНК и белков по их флуоресценции. При этом прибор сразу обрабатывает восемь образцов и передаёт результаты в удобном электронном формате. Ранее отечественные устройства справлялись лишь с одним образцом, поэтому это реальный прорыв на уровне возможностей и скорости.

"Мы разработали отечественный прибор, который позволяет исследовать сразу восемь образцов. У нас к ним есть уже готовые наборы для измерения концентраций, работающие также с другими приборами. Ключевое отличие — это более дешевая стоимость, чем у зарубежных аналогов, и отечественная компонентная база внутри", — отметил Алексей Шварцев, представитель компании "Синтол".

Почему это важно

Точные данные о концентрации макромолекул критичны для постановки ПЦР, проведения секвенирования и других исследований. При высокой нагрузке в лабораториях важно быстро обрабатывать поток образцов — и новый прибор это обеспечивает. Кроме того, он совместим с уже существующими наборами реагентов.

Кто стоит за разработкой

Компания "Синтол" была основана в 1997 году выпускниками химического факультета МГУ и специализируется на технологиях синтеза и анализа нуклеиновых кислот. Сегодня она уверенно выходит на уровень создания высокотехнологичных приборов.

Уточнения

Секвени́рование биополимеров (белков и нуклеиновых кислот — ДНК и РНК) — определение их аминокислотной или нуклеотидной последовательности (от лат. sequentum - последовательность).

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Проверенный рецепт кабачковой икры с уксусом и обжаренными овощами
Еда и рецепты
Проверенный рецепт кабачковой икры с уксусом и обжаренными овощами Аудио 
Моль не пройдёт: 5 натуральных методов, чтобы избавиться от вредителей в доме
Недвижимость
Моль не пройдёт: 5 натуральных методов, чтобы избавиться от вредителей в доме Аудио 
Топ-5 автомобилей, которые почти не подвержены коррозии
Авто
Топ-5 автомобилей, которые почти не подвержены коррозии Аудио 
Популярное
Он не должен был сохраниться: у берегов Швеции нашли уникальный корабль-призрак XV века

У берегов Швеции нашли уникальный корабль, построенный задолго до эпохи паруса. Как он изменил представление об истории скандинавского флота?

Археологи в Швеции нашли старейший карвелл-корабль XV века
Сырой метод и меньше сахара: вот как готовить варенье, чтобы оно было действительно полезным
Врач рассказал, какое варенье считается самым полезным
Он светится, откладывает яйца и бьёт ядом — существо, которому 187 миллионов лет
Россия предупредила Запад о свободе судоходства в Балтийском море
Баку молчит об убитых гражданах на Украине. Но в соцсетях обсуждают версии Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Любовь с компрессией: почему дизель — не для всех, но те, кто понял, уже не меняют
Этот летний рецепт кабачковых оладий влюбляет с первого укуса: секрет в одном добавлении
Вкус детства в банке: кабачковая икра по ГОСТу в домашних условиях — не отличишь от той самой
Вкус детства в банке: кабачковая икра по ГОСТу в домашних условиях — не отличишь от той самой
Последние материалы
17 ЗРК для Украины: Киеву не хватит специалистов для работы Patriot
Как правильно убирать пыль и микробы: рекомендации старшей горничной отеля
Педикюр в домашних условиях: эффективные способы смягчить кожу ног
Ромбовидная пиранья возглавила рейтинг самых кусачих животных
Включение вентилятора помогает избежать пыли и перегрева — советы для летней езды
Ирина Муромцева рассказала о болезни отца: как Паркинсон изменил её жизнь
Индонезийская Petrosea заключила контракт на $214 млн для шахты Barasentosa Lestari
Врачи рекомендуют клетчатку как безопасный способ поддержания пищеварения
5 важных правил полива огурцов: как сохранить здоровье растений в зной
Майкл Джордан оставил щедрые чаевые в ресторане Греции
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.