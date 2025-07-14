Только научно подтверждённое: 23 ингредиента, которые действительно работают для кожи

Как выбрать средство для кожи, опираясь на науку, а не маркетинг

3:47 Your browser does not support the audio element. Наука

Потребительский рынок ухода за кожей переполнен обещаниями, трендами и громкими названиями. Но какие ингредиенты действительно работают, а какие — лишь маркетинговый ход?

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина наносит крем

Ответ на этот вопрос дали ведущие дерматологи из 43 академических учреждений США, в том числе Северо-Западного медицинского центра, проведя крупнейшее исследование по эффективности косметических компонентов.

В ходе работы команда специалистов проанализировала 318 ингредиентов, применив строгую научную методику — консенсус Дельфи. Этот подход предполагает многоуровневое анкетирование и экспертное обсуждение, позволяющее сформировать объективную оценку. В финальный список вошли лишь 23 компонента, которые получили поддержку не менее 70% участников исследования.

Что вошло в список: проверенные временем и наукой

Ретиноиды — признанные лидеры дерматологической практики — подтвердили свою эффективность в борьбе с мелкими морщинами, акне, пигментацией, расширенными порами и жирностью кожи. Это один из немногих ингредиентов с обширной доказательной базой и стабильными результатами.

На втором месте — минеральные солнцезащитные средства (на основе оксида цинка и диоксида титана). Они не только предотвращают фотостарение, но и уменьшают покраснение кожи. Химические SPF-средства, несмотря на опасения некоторых потребителей, также признаны эффективными и безопасными, особенно в контексте антивозрастного ухода.

Что не вошло — и почему

Вопреки популярности, пептиды, факторы роста, ферменты для восстановления ДНК и другие "топовые" ингредиенты из Instagram-рекламы не получили поддержки экспертов. Причина проста — недостаточная научная доказательная база. Многие из этих компонентов демонстрируют эффект в лабораторных условиях или на животных моделях, но не прошли полноценные клинические испытания с участием людей.

Дерматологи подчёркивают: отсутствие данных — не всегда означает, что ингредиент не работает, но пока нет оснований утверждать обратное. Поэтому если вы ищете действительно эффективные средства, лучше ориентироваться на те, что доказали свою результативность в долгосрочной перспективе.

Осторожно: много не значит хорошо

Доктор Murad Alam, один из авторов исследования, отмечает важный момент: избыточное количество ингредиентов и средств в уходе может принести больше вреда, чем пользы. Раздражение кожи, нарушение защитного барьера, повышенная чувствительность — лишь часть возможных последствий.

Поэтому крайне важно знать, какие компоненты подходят именно вам, и использовать их целенаправленно. Например, ретиноиды — отличное средство против акне и морщин, но не всем подходят при чувствительной коже. А солнцезащитные кремы — must-have вне зависимости от типа кожи и времени года.

Практическая польза для всех

Это исследование — не просто научный отчёт. Оно имеет прикладную ценность как для врачей-дерматологов, так и для обычных потребителей, помогающих ориентироваться в огромном ассортименте косметических продуктов.

Важно помнить: в отличие от лекарств, косметические средства не проходят жёсткую сертификацию FDA, поэтому зачастую на рынке оказываются продукты с непроверенной или преувеличенной эффективностью. Этот список из 23 ингредиентов — своего рода "компас", помогающий отделить действительно рабочие компоненты от маркетинговых уловок.

Уточнения

Ретиноиды — производные ретиноевой кислоты, группа веществ, входящих в группу витамина А. Все ретиноиды обладают активностью в отношении ядерных рецепторов ретиноидной кислоты или ретиноидных X-рецепторов, которые влияют на транскрипцию ДНК в клетках кожи.



Пепти́ды (др.-греч. πεπτός «питательный») — семейство веществ, молекулы которых построены из двух и более остатков аминокислот, соединённых в цепь пептидными (амидными) связями −C(O)NH−.

