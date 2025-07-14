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Компактный, умный и послушный: робот, который понимает мозг

Российские учёные создали систему управления роботами силой мысли на базе мемристоров
2:31
Наука

Может ли робот выполнять команды без кнопок, пультов и сенсоров? Российские учёные уверенно говорят — да. Теперь роботом можно управлять с помощью силы мысли.

Электроэнцефалография
Фото: commons.wikimedia.org by Baburov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Электроэнцефалография

От идеи к реальности

В Национальном центре физики и математики (НЦФМ) создана первая в стране отечественная система управления роботами через мозговую активность. Это стало возможным в рамках научной программы по направлению "Искусственный интеллект и большие данные в технических, промышленных, природных и социальных системах".

Разработка основана на использовании мемристоров — уникальных электронных компонентов, позволяющих сделать устройства компактнее, мобильнее и энергоэффективнее. Причём всё оборудование, от чипов до вычислительных блоков, спроектировано и произведено в России.

Как это работает

Принцип прост, но впечатляющий. Оператор представляет себе нужное движение — и мозг генерирует соответствующие сигналы. Эти сигналы фиксирует классический ЭЭГ-шлем и передаёт по Wi-Fi на плату с мемристорным чипом. Именно он обрабатывает информацию и отдаёт команду роботу. Более того, пользователь может в реальном времени корректировать движение, изменяя своё воображение.

"Сначала оператор обучается представлять определённые действия, мозг выдаёт сигналы, а система учится их распознавать", — объясняет профессор кафедры нейротехнологий ННГУ Сусанна Гордлеева.

Потенциал для медицины и не только

Система может стать настоящим прорывом в протезировании. Благодаря ей, взаимодействие с инвалидными колясками, экзоскелетами и протезами станет гораздо интуитивнее и естественнее. И это только начало.

"Нейросигналы обрабатываются на миниатюрных мобильных устройствах. Благодаря новой электронной компонентной базе снижается энергопотребление, а значит — уменьшается вес и размер систем", — подчёркивает Сергей Щаников, старший научный сотрудник ННГУ.

Кто стоит за разработкой

Проект объединил усилия ННГУ имени Лобачевского, НИИ измерительных систем им. Ю. Е. Седакова, научных лабораторий, студентов и аспирантов. Это пример того, как синергия образования, науки и технологий может изменить реальность.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт или ИИ (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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