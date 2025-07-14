Секрет оказался в побочном действии: лекарство, которое борется не только с ожирением

Можно ли бороться с раком, просто сбросив вес? Новое исследование американских биологов вселяет надежду. Они обнаружили, что популярное средство для похудения тирзепатид не только помогает избавиться от лишних килограммов, но и заметно тормозит рост рака груди.
Учёные из Университета штата Мичиган провели серию опытов на 16 мышах с ожирением. Им ввели опухолевые клетки и начали давать тирзепатид — синтетический аналог гормона GLP-1, который регулирует аппетит и уровень инсулина.
Результаты оказались впечатляющими: мыши не только похудели на 20%, но и их опухоли росли значительно медленнее по сравнению с теми, кто препарат не получал.
"Ожирение — один из ключевых факторов риска развития рака груди. Наши наблюдения показывают, что лекарства от лишнего веса могут существенно улучшить прогноз для пациенток", — говорит Аманда Кучинскас, научный сотрудник из Энн-Арбора.
GLP-1 давно применяют для лечения диабета. Но теперь его используют и в борьбе с ожирением — хоть и стоит это дорого. Любопытно, что такие препараты могут приносить гораздо больше пользы, чем просто снижение веса.
Предварительный анализ показал, что около 50-60% эффекта объясняется именно похудением. Однако остаётся шанс, что тирзепатид сам по себе воздействует на опухолевые клетки или стимулирует иммунную систему. Учёные намерены продолжить исследования.
Каждый год рак груди диагностируют у более чем 2,1 млн женщин. Болезнь уносит жизни 630 тыс. пациенток. При раннем выявлении и лечении прогноз благоприятный, но высок риск рецидива и метастазов. Новые подходы, особенно с использованием уже одобренных препаратов, могут стать реальным прорывом в терапии.
Ожире́ние (лат. adipositas - "ожирение" и obesitas - "полнота, тучность, откормленность") — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.
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