Секрет оказался в побочном действии: лекарство, которое борется не только с ожирением

Биологи Университета Мичигана связали похудение с замедлением роста рака груди

2:07 Your browser does not support the audio element. Наука

Можно ли бороться с раком, просто сбросив вес? Новое исследование американских биологов вселяет надежду. Они обнаружили, что популярное средство для похудения тирзепатид не только помогает избавиться от лишних килограммов, но и заметно тормозит рост рака груди.

Фото: National Cancer Institute by Unknown photographer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Врачи изучают рентгеновские снимки

Что показали эксперименты

Учёные из Университета штата Мичиган провели серию опытов на 16 мышах с ожирением. Им ввели опухолевые клетки и начали давать тирзепатид — синтетический аналог гормона GLP-1, который регулирует аппетит и уровень инсулина.

Результаты оказались впечатляющими: мыши не только похудели на 20%, но и их опухоли росли значительно медленнее по сравнению с теми, кто препарат не получал.

"Ожирение — один из ключевых факторов риска развития рака груди. Наши наблюдения показывают, что лекарства от лишнего веса могут существенно улучшить прогноз для пациенток", — говорит Аманда Кучинскас, научный сотрудник из Энн-Арбора.

Как это работает

GLP-1 давно применяют для лечения диабета. Но теперь его используют и в борьбе с ожирением — хоть и стоит это дорого. Любопытно, что такие препараты могут приносить гораздо больше пользы, чем просто снижение веса.

Предварительный анализ показал, что около 50-60% эффекта объясняется именно похудением. Однако остаётся шанс, что тирзепатид сам по себе воздействует на опухолевые клетки или стимулирует иммунную систему. Учёные намерены продолжить исследования.

Почему это важно

Каждый год рак груди диагностируют у более чем 2,1 млн женщин. Болезнь уносит жизни 630 тыс. пациенток. При раннем выявлении и лечении прогноз благоприятный, но высок риск рецидива и метастазов. Новые подходы, особенно с использованием уже одобренных препаратов, могут стать реальным прорывом в терапии.

Уточнения

Ожире́ние (лат. adipositas - "ожирение" и obesitas - "полнота, тучность, откормленность") — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.

