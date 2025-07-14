Опасность с глубины: что скрывают донные осадки в Баренцевом море

В Баренцевом море фиксируют техногенные радионуклиды из ледников — данные экспедиции АПУ

2:19 Your browser does not support the audio element. Наука

Баренцево море не просто суровое и холодное. Его дно — настоящий "архив" экологических событий, в том числе радиоактивных. Именно поэтому ученые экспедиции Арктического плавучего университета (АПУ-2025) отправились туда, чтобы узнать, насколько безопасна западная часть российской Арктики сегодня.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Ted.ns, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Баренцево море

Почему исследуют именно донные осадки

"Донные отложения — это как губка: они накапливают всё, что попадает в морскую среду, в том числе радионуклиды", — объясняет Евгений Яковлев, руководитель лаборатории экологической радиологии ФИЦКИА РАН.

Эти осадки формируются из частиц, оседающих в воде, и становятся важным индикатором радиоэкологической ситуации.

Арктика не раз подвергалась радиационному воздействию. Сегодня учёные стремятся оценить, сохранилось ли загрязнение или природа начала справляться с последствиями.

Арктика — на пути к самоочищению

Исследования в регионе начались ещё в 2019 году в рамках проекта "Трансарктика" и продолжаются в миссии АПУ. По наблюдениям специалистов, ситуация улучшается:

"Арктика становится чище, это радует, ведь новых источников радиоактивного загрязнения нет, и природа начала восстанавливаться", — говорит Яковлев.

Опасность приходит с ледниками

Однако расслабляться рано. Учёные предупреждают о потенциальной угрозе: техногенные радионуклиды, когда-то осевшие в ледниках после ядерных испытаний на Новой Земле, могут снова попасть в море.

По словам Яковлева, в этом году особое внимание уделят зонам абляции — местам, где тающие ледники "сбрасывают" накопленные вещества:

"Если мы зафиксируем тенденцию к повторному загрязнению, начнём постоянный мониторинг этих районов".

Кто стоит за проектом

Научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" вышло из Архангельска 9 июля и будет в рейсе до 1 августа. АПУ-2025 реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, банка ВТБ, Русского географического общества и ГМК "Норильский никель".

Уточнения

Ледни́к - масса льда преимущественно атмосферного происхождения, испытывающая вязкопластическое течение под действием силы тяжести и принявшая форму потока, системы потоков, купола (щита) или плавучей плиты.

