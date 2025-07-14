Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Депутат Заварзин: США заработают на поставках вооружений Украине за счёт Европы
Мульчирование вместо рыхления рекомендовано для грядок с огурцами
Летняя мода 2025: топы, блузы и майки как замена футболкам
Автор хита Ах, какая женщина! Татьяна Назарова раскрыла правду о своей пенсии
Пошаговый рецепт кабачковых оладий с сыром, укропом и чесноком
Экс-полковник МВД Захарченко оказался в опасности — ФСИН срочно изменила план
Певица Успенская объяснила, почему избегает отношений с иностранцами
Хлоя Лакруа советует подбирать породу собаки под образ жизни владельца
Медик предостерёг автомобилистов от употребления кваса перед дорогой

Новый подход к лечению редкой болезни — результаты обнадёживают

Препарат Rugonersen признан безопасным при лечении синдрома Ангельмана у детей
2:04
Наука

Что если один препарат может не просто облегчить симптомы редкого заболевания, а изменить будущее детей с нарушениями развития мозга?

Биологическая лаборатория
Фото: Wikipedia by James Gathany, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Биологическая лаборатория

Прорыв в лечении

Международная группа учёных завершила первую фазу клинических испытаний препарата ругонерсен — средства для лечения "синдрома Петрушки" (он же синдром Ангельмана). Результаты обнадёживают: лекарство оказалось безопасным для детей и продемонстрировало положительное влияние на их мозговую активность.

"Мы протестировали ругонерсен на 61 ребёнке в возрасте от 1 до 12 лет. Ни один не испытал серьёзных побочных эффектов. Зато исчезли нарушения на ЭЭГ и улучшились когнитивные показатели", — говорится в отчёте исследователей.

Как работает препарат

Ругонерсен — это антисмысловой олигонуклеотид, способный активировать "отцовскую" копию гена UBE3A. У пациентов с синдромом Петрушки она подавлена, а "материнская" — повреждена. Новый подход позволяет включить резервную копию и компенсировать сбои в переработке белков на клеточном уровне.

Ранее этот эффект подтверждался на животных: восстановление активности гена предотвращало дефекты в анатомии и поведении.

Что показали испытания

Добровольцы были разделены на группы с разными дозировками. В течение четырёх лет исследователи фиксировали:

  • Хорошую переносимость лекарства.
  • Отсутствие серьёзных побочных эффектов.
  • Улучшение ЭЭГ, приближающееся к норме.
  • Рост результатов в когнитивных тестах (особенно при высоких дозах).

Успех первой фазы открывает путь к дальнейшим этапам испытаний.

Что такое синдром Петрушки

Это тяжёлая врождённая патология, вызванная мутацией в гене UBE3A. Нарушение приводит к сбоям в работе множества клеточных систем и провоцирует задержки в умственном и физическом развитии ребёнка.

Уточнения

Ген (др.-греч. γένος - род) — в классической генетике — наследственный фактор, который несёт информацию об определённом признаке или функции организма, и который является структурной и функциональной единицей наследственности.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Почему мясо акул не вошло в мировую кулинарию: загадка и риски "акулятины"
Домашние животные
Почему мясо акул не вошло в мировую кулинарию: загадка и риски "акулятины" Аудио 
Рецепт огурцов и помидоров без стерилизации на зиму
Еда и рецепты
Рецепт огурцов и помидоров без стерилизации на зиму Аудио 
Секреты японцев: как бороться с жарой в спальне без кондиционера
Недвижимость
Секреты японцев: как бороться с жарой в спальне без кондиционера Аудио 
Популярное
Автомобиль едет, но топлива не тратит: как работает этот режим

Машина может ехать без расхода топлива — и делает это чаще, чем вы думаете. Режим принудительного холостого хода активируется сам и экономит бензин без вашего участия.

Принудительный холостой ход снижает расход топлива при спуске с горки
Новое покрытие снижает коррозию железа в 100 раз: данные исследования
Ржавчина проиграла: новое покрытие защищает металл так, как раньше никто не умел
Теперь змеи не суются на участок: проверенные шаги, которые действительно работают
Белый медведь против гиганта с бивнями — финал неочевиден
Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Замороженные активы, санкции и оружие: что ждать от заявления Трампа по России? Любовь Степушова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Огурцы и помидоры без стерилизации: заготовка, которую вы сделаете за час
Это не фильм ужасов: реальные монстры из глубин, которые пугают даже учёных
То, что нашли под облаками Венеры, переворачивает представление о планетах
То, что нашли под облаками Венеры, переворачивает представление о планетах
Последние материалы
Хлоя Лакруа советует подбирать породу собаки под образ жизни владельца
Медик предостерёг автомобилистов от употребления кваса перед дорогой
Каповая пещера: уникальные палеолитические изображения добавлены в список ЮНЕСКО
Как справиться с сонливостью за рулём и избежать ДТП — советы автомобилистам
MWM: Тайвань испытывает танки Abrams без брони из обедненного урана
От дружелюбия до цветочных традиций: впечатления китайца о России
Упражнения снимают стресс за счёт расслабления мышц и дыхания
Спрос на покупку квартир в Москве вырос из-за акций от застройщиков — ORO
Препарат Rugonersen признан безопасным при лечении синдрома Ангельмана у детей
Россия и Буркина-Фасо запустят новые культурные и образовательные проекты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.