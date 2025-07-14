Необычный сорт риса выращивают без почвы и солнца — зачем это нужно

Итальянским учёным удалось то, что ещё недавно казалось сюжетной линией научной фантастики: они вывели сорт риса, способный расти за пределами Земли — даже в условиях Луны и Марса.
Проект получил название "Лунный рис" и реализуется под эгидой Итальянского космического агентства. В нём участвуют сразу три университета: Миланский государственный, римская "Сапиенца" и Неаполитанский университет имени Федерико II.
Новый сорт — это не просто очередной эксперимент. У него есть конкретные преимущества:
В "Сапиенце" разработали ген, позволяющий сохранить рост и продуктивность растения в экстремальных условиях. А в Неаполе наладили тестирование в среде, имитирующей микрогравитацию.
Хотя в будущем такие культуры планируют выращивать в колониях на Луне или Марсе, сейчас все эксперименты проходят на Земле в условиях, максимально приближённых к космическим. Это дешевле и позволяет избежать рисков, связанных с реальными полётами.
"Любая работа с земными растениями в космосе положительно влияет на психологическое состояние экипажа", — отмечают исследователи.
Такой рис может оказаться полезным не только астронавтам. Устойчивость к экстремальным условиям делает его идеальным кандидатом для выращивания:
Исследования продлятся ещё несколько лет, но первые результаты уже впечатляют. Этот миниатюрный, но питательный рис — шаг к новой эре сельского хозяйства: не только межпланетного, но и земного.
Микрогравитация - состояние, в котором ускорение, вызванное гравитацией, крайне незначительно, сама сила гравитации не изменяется.
Машина может ехать без расхода топлива — и делает это чаще, чем вы думаете. Режим принудительного холостого хода активируется сам и экономит бензин без вашего участия.