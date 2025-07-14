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Необычный сорт риса выращивают без почвы и солнца — зачем это нужно

Итальянские учёные вывели сорт риса для выращивания в условиях космоса
2:04
Наука

Итальянским учёным удалось то, что ещё недавно казалось сюжетной линией научной фантастики: они вывели сорт риса, способный расти за пределами Земли — даже в условиях Луны и Марса.

Рис
Фото: https://commons.wikimedia.org by Augustus Binu : flickr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Рис

Проект получил название "Лунный рис" и реализуется под эгидой Итальянского космического агентства. В нём участвуют сразу три университета: Миланский государственный, римская "Сапиенца" и Неаполитанский университет имени Федерико II.

Почему именно рис

Новый сорт — это не просто очередной эксперимент. У него есть конкретные преимущества:

  • Карликовый размер (до 10 см), удобный для замкнутых пространств.
  • Высокая урожайность.
  • Повышенное содержание белка — ключевой параметр при дефиците мяса в длительных экспедициях.

В "Сапиенце" разработали ген, позволяющий сохранить рост и продуктивность растения в экстремальных условиях. А в Неаполе наладили тестирование в среде, имитирующей микрогравитацию.

Где проверяют "космический" урожай

Хотя в будущем такие культуры планируют выращивать в колониях на Луне или Марсе, сейчас все эксперименты проходят на Земле в условиях, максимально приближённых к космическим. Это дешевле и позволяет избежать рисков, связанных с реальными полётами.

"Любая работа с земными растениями в космосе положительно влияет на психологическое состояние экипажа", — отмечают исследователи.

Не только для космоса

Такой рис может оказаться полезным не только астронавтам. Устойчивость к экстремальным условиям делает его идеальным кандидатом для выращивания:

  • В пустынях.
  • За Полярным кругом.
  • В Арктике.
  • В условиях замкнутого пространства.

Что дальше

Исследования продлятся ещё несколько лет, но первые результаты уже впечатляют. Этот миниатюрный, но питательный рис — шаг к новой эре сельского хозяйства: не только межпланетного, но и земного.

Уточнения

Микрогравитация - состояние, в котором ускорение, вызванное гравитацией, крайне незначительно, сама сила гравитации не изменяется.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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