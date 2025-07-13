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Дерево, которое превращает CO₂ в камень: сенсация из Африки

Африканские фиговые деревья оказались способны превращать воздух в камень
4:05
Наука

Фиговые деревья, оказывается, способны на нечто удивительное: они превращают углекислый газ из воздуха в твёрдые минералы, буквально становясь "каменными".

камни
Фото: Freepik by wirestock is licensed under Рublic domain
камни

Это открытие, сделанное международной группой исследователей, может стать настоящим прорывом в борьбе с изменением климата, особенно в регионах с бедными почвами, таких как некоторые районы Индии и Африки.

Недавно на конференции по геохимии в Праге было представлено исследование, показывающее, что определённые виды африканских фиговых деревьев обладают уникальной способностью улавливать углекислый газ (CO₂) и превращать его в карбонат кальция — минерал, из которого состоят мел и известняк. Этот процесс, известный как оксалатно-карбонатный путь, включает несколько этапов.

Сначала дерево активно поглощает CO₂ в процессе фотосинтеза, используя его для создания кристаллов оксалата кальция. Затем почвенные микроорганизмы разлагают эти кристаллы, превращая их в карбонат кальция. Этот минерал накапливается как в коре, так и внутри ствола дерева, обеспечивая долговременное хранение углерода в неорганической форме, что гораздо стабильнее, чем органический углерод, который может быстро вернуться в атмосферу.

Преимущества "каменных" деревьев:

Этот природный механизм приносит множество выгод, которые могут изменить подход к восстановлению земель и борьбе с климатическими изменениями:

  • Долговременное улавливание углерода. Карбонат кальция сохраняется в почве на протяжении сотен лет, помогая снизить уровень CO₂ в атмосфере и смягчить последствия глобального потепления.
  • Улучшение почвы. Процесс повышает уровень pH грунта, делая его более плодородным и доступным для растений.
    Доступ к питательным веществам. Разложение кристаллов высвобождает важные элементы, необходимые для роста растений.
  • Производство пищи. Фиговые деревья дают съедобные плоды, что делает их ценным ресурсом для сельского хозяйства.

Особое внимание исследователей привлёк вид Ficus wakefieldii, который показал выдающиеся результаты в улавливании углекислого газа. В кенийском округе Самбуру были протестированы три разновидности этого дерева, и все они продемонстрировали способность накапливать карбонат кальция не только в почве, но и в своей структуре. Ранее считалось, что такие отложения возможны только в глубоких слоях земли, но фиговые деревья доказали обратное.

Команда учёных из Кении, США, Швейцарии и Австрии продолжает изучать этот феномен, чтобы оценить его потенциал. В центре внимания находятся следующие вопросы:

  • Какова общая ёмкость таких деревьев для хранения CO₂?
  • Как это влияет на количество воды и урожайность плодов?
  • Можно ли интегрировать эти виды в системы устойчивого агролесоводства?

До сих пор исследования в области улавливания углерода редко затрагивали плодовые деревья. Открытие способности фиговых деревьев не только связывать углекислый газ, но и производить пищу открывает новые горизонты для восстановительного сельского хозяйства, особенно в тропических и засушливых регионах.

Если этот механизм будет широко применён, он может принести значительные изменения:

  • Существенное сокращение выбросов CO₂ в атмосферу.
  • Восстановление деградированных земель, пострадавших от опустынивания.
  • Интеграция плодовых деревьев в климатические стратегии без потери продуктивности сельского хозяйства.

Фиговые деревья, превращающие воздух в камень, — это не просто природное чудо, но и потенциальный инструмент, который может помочь человечеству справиться с глобальными вызовами. Это открытие показывает, как природа сама подсказывает решения, если мы готовы их заметить.

Уточнения

Диокси́д углеро́да или двуо́кись углеро́да — неорганическое химическое соединение, бинарный кислотный оксид, молекула которого состоит из одного атома углерода и двух атомов кислорода.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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