Дерево, которое превращает CO₂ в камень: сенсация из Африки

Фиговые деревья, оказывается, способны на нечто удивительное: они превращают углекислый газ из воздуха в твёрдые минералы, буквально становясь "каменными".
Это открытие, сделанное международной группой исследователей, может стать настоящим прорывом в борьбе с изменением климата, особенно в регионах с бедными почвами, таких как некоторые районы Индии и Африки.
Недавно на конференции по геохимии в Праге было представлено исследование, показывающее, что определённые виды африканских фиговых деревьев обладают уникальной способностью улавливать углекислый газ (CO₂) и превращать его в карбонат кальция — минерал, из которого состоят мел и известняк. Этот процесс, известный как оксалатно-карбонатный путь, включает несколько этапов.
Сначала дерево активно поглощает CO₂ в процессе фотосинтеза, используя его для создания кристаллов оксалата кальция. Затем почвенные микроорганизмы разлагают эти кристаллы, превращая их в карбонат кальция. Этот минерал накапливается как в коре, так и внутри ствола дерева, обеспечивая долговременное хранение углерода в неорганической форме, что гораздо стабильнее, чем органический углерод, который может быстро вернуться в атмосферу.
Преимущества "каменных" деревьев:
Этот природный механизм приносит множество выгод, которые могут изменить подход к восстановлению земель и борьбе с климатическими изменениями:
Особое внимание исследователей привлёк вид Ficus wakefieldii, который показал выдающиеся результаты в улавливании углекислого газа. В кенийском округе Самбуру были протестированы три разновидности этого дерева, и все они продемонстрировали способность накапливать карбонат кальция не только в почве, но и в своей структуре. Ранее считалось, что такие отложения возможны только в глубоких слоях земли, но фиговые деревья доказали обратное.
Команда учёных из Кении, США, Швейцарии и Австрии продолжает изучать этот феномен, чтобы оценить его потенциал. В центре внимания находятся следующие вопросы:
До сих пор исследования в области улавливания углерода редко затрагивали плодовые деревья. Открытие способности фиговых деревьев не только связывать углекислый газ, но и производить пищу открывает новые горизонты для восстановительного сельского хозяйства, особенно в тропических и засушливых регионах.
Если этот механизм будет широко применён, он может принести значительные изменения:
Фиговые деревья, превращающие воздух в камень, — это не просто природное чудо, но и потенциальный инструмент, который может помочь человечеству справиться с глобальными вызовами. Это открытие показывает, как природа сама подсказывает решения, если мы готовы их заметить.
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