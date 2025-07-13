Дерево, которое превращает CO₂ в камень: сенсация из Африки

Африканские фиговые деревья оказались способны превращать воздух в камень

4:05 Your browser does not support the audio element. Наука

Фиговые деревья, оказывается, способны на нечто удивительное: они превращают углекислый газ из воздуха в твёрдые минералы, буквально становясь "каменными".

Фото: Freepik by wirestock is licensed under Рublic domain камни

Это открытие, сделанное международной группой исследователей, может стать настоящим прорывом в борьбе с изменением климата, особенно в регионах с бедными почвами, таких как некоторые районы Индии и Африки.

Недавно на конференции по геохимии в Праге было представлено исследование, показывающее, что определённые виды африканских фиговых деревьев обладают уникальной способностью улавливать углекислый газ (CO₂) и превращать его в карбонат кальция — минерал, из которого состоят мел и известняк. Этот процесс, известный как оксалатно-карбонатный путь, включает несколько этапов.

Сначала дерево активно поглощает CO₂ в процессе фотосинтеза, используя его для создания кристаллов оксалата кальция. Затем почвенные микроорганизмы разлагают эти кристаллы, превращая их в карбонат кальция. Этот минерал накапливается как в коре, так и внутри ствола дерева, обеспечивая долговременное хранение углерода в неорганической форме, что гораздо стабильнее, чем органический углерод, который может быстро вернуться в атмосферу.

Преимущества "каменных" деревьев:

Этот природный механизм приносит множество выгод, которые могут изменить подход к восстановлению земель и борьбе с климатическими изменениями:

Долговременное улавливание углерода. Карбонат кальция сохраняется в почве на протяжении сотен лет, помогая снизить уровень CO₂ в атмосфере и смягчить последствия глобального потепления.

Улучшение почвы. Процесс повышает уровень pH грунта, делая его более плодородным и доступным для растений.

Доступ к питательным веществам. Разложение кристаллов высвобождает важные элементы, необходимые для роста растений.

Доступ к питательным веществам. Разложение кристаллов высвобождает важные элементы, необходимые для роста растений. Производство пищи. Фиговые деревья дают съедобные плоды, что делает их ценным ресурсом для сельского хозяйства.

Особое внимание исследователей привлёк вид Ficus wakefieldii, который показал выдающиеся результаты в улавливании углекислого газа. В кенийском округе Самбуру были протестированы три разновидности этого дерева, и все они продемонстрировали способность накапливать карбонат кальция не только в почве, но и в своей структуре. Ранее считалось, что такие отложения возможны только в глубоких слоях земли, но фиговые деревья доказали обратное.

Команда учёных из Кении, США, Швейцарии и Австрии продолжает изучать этот феномен, чтобы оценить его потенциал. В центре внимания находятся следующие вопросы:

Какова общая ёмкость таких деревьев для хранения CO₂?

Как это влияет на количество воды и урожайность плодов?

Можно ли интегрировать эти виды в системы устойчивого агролесоводства?

До сих пор исследования в области улавливания углерода редко затрагивали плодовые деревья. Открытие способности фиговых деревьев не только связывать углекислый газ, но и производить пищу открывает новые горизонты для восстановительного сельского хозяйства, особенно в тропических и засушливых регионах.

Если этот механизм будет широко применён, он может принести значительные изменения:

Существенное сокращение выбросов CO₂ в атмосферу.

Восстановление деградированных земель, пострадавших от опустынивания.

Интеграция плодовых деревьев в климатические стратегии без потери продуктивности сельского хозяйства.

Фиговые деревья, превращающие воздух в камень, — это не просто природное чудо, но и потенциальный инструмент, который может помочь человечеству справиться с глобальными вызовами. Это открытие показывает, как природа сама подсказывает решения, если мы готовы их заметить.

Уточнения

Диокси́д углеро́да или двуо́кись углеро́да — неорганическое химическое соединение, бинарный кислотный оксид, молекула которого состоит из одного атома углерода и двух атомов кислорода.

