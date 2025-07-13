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Подземные драконы размером 3 мм: что обнаружили учёные в Корее

Исследование пещер Кореи привело к открытию неизвестных науке видов
2:59
Наука

В глубинах южнокорейских пещер скрываются существа, которые словно сошли со страниц фантастических книг.

Пещера Тиншемет
Фото: https://commons.wikimedia.org by Claire.Kittridge, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пещера Тиншемет

Исследователи обнаружили четыре ранее неизвестных вида псевдоскорпионов — крошечных паукообразных, напоминающих миниатюрных драконов. Эти находки не только расширяют наше представление о биоразнообразии, но и подчёркивают, насколько неизведанным остаётся подземный мир.

Когда речь заходит о скорпионах, большинство представляет себе опасных существ с ядовитым жалом. Однако псевдоскорпионы — это их безобидные родственники, лишённые хвоста и неспособные жалить или кусаться. Эти мелкие паукообразные, размером от 2 до 8 миллиметров, оснащены клешнями, напоминающими крабьи, которые помогают им охотиться на мелких насекомых, членистоногих и личинок.

Псевдоскорпионы гораздо менее известны, чем их "настоящие" собратья, и обитают в самых укромных уголках природы: под корой деревьев, в трещинах скал и, как выяснилось, в пещерах. Именно в таких подземных убежищах Южной Кореи и были сделаны сенсационные открытия.

Группа исследователей из Южной Кореи и Южной Африки провела экспедицию в пещеры горных хребтов Тэбаэк и Собэк, где обнаружила четыре новых вида псевдоскорпионов, длина которых не превышает 3 миллиметров. Результаты их работы, опубликованные 9 июля в журнале PLOS One, представили этих существ под названиями Spelaeochthonius dugigulensis, S. geumgulensis, S. magwihalmigulensis и S. yamigulensis.

Один из участников исследования отметил, что каждый пещерный вид отличается как внешними, так и генетическими особенностями. Однако у всех обнаруженных псевдоскорпионов есть общие черты: они слепы, имеют бледную окраску от светло-оранжевого до коричневого оттенка и обладают челюстями, напоминающими драконьи, за что их прозвали "псевдоскорпионами-драконами".

До недавнего времени в пещерах Южной Кореи было известно лишь пять видов псевдоскорпионов, в то время как, например, в Китае их насчитывается сотни. Однако исследователи считают, что это лишь верхушка айсберга, особенно если учесть, что в стране существует более тысячи пещер, многие из которых до сих пор не изучены.

Один из арахнологов, участвовавших в проекте, пояснил, что ранее в Корее не было специалистов, занимающихся псевдоскорпионами, из-за чего долгое время считалось, что в местных пещерах обитает только один вид — Spelaeochthonius dentifier. Новые открытия доказывают, что подземный мир Южной Кореи скрывает гораздо больше тайн, чем можно было предположить.

Уточнения

Арахноло́гия — раздел зоологии беспозвоночных, изучающий арахнид (паукообразных).

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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