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Геном — не инструкция, а живой организм: новое открытие учёных

Открыта истинная роль РНК в управлении генетическими процессами
7:17
Наука

Представьте себе два сложных механизма: один — это обычный дождевой червь, другой — человек. Казалось бы, инструкции, определяющие их строение, должны кардинально отличаться по объёму и сложности.

Геном
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Геном

Но что, если выяснится, что базовый набор генетических "чертежей" у этих столь разных существ почти одинаков? Этот парадокс уже давно ставит в тупик биологов, заставляя искать ответ на вопрос: как из схожего набора "деталей" получаются организмы с такой огромной разницей в строении и функциях?

Оказалось, что разгадка скрывалась не там, где её искали. Долгое время учёные сосредотачивались на ДНК, считая её главным хранилищем информации о жизни. Однако ключевым "дирижёром" сложнейшего оркестра живых организмов оказалась рибонуклеиновая кислота, или РНК, которая долгое время считалась лишь скромным помощником.

На протяжении десятилетий биология опиралась на так называемую "центральную догму" — простую и изящную модель, согласно которой ДНК выступает неизменным архивом данных. По этой модели, для выполнения любой задачи из ДНК создаётся временная копия в виде РНК, которая затем передаёт инструкции в "мастерские" клеток, где производятся белки. Именно белки выполняют основную работу в организме, формируя всё - от цвета глаз до работы мышц.

Эта схема прекрасно объясняет некоторые наследственные болезни, например, серповидноклеточную анемию, где ошибка в одном гене приводит к производству дефектного белка. Однако проблема в том, что такая модель описывает лишь малую часть реальности — около 2% наследственных признаков. А что же с остальными 98%?

Исследования показали, что большинство мутаций, влияющих на рост, вес, предрасположенность к заболеваниям и даже черты характера, находятся не в генах, кодирующих белки, а в огромных участках генома, которые раньше пренебрежительно называли "мусорной ДНК". Теперь стало ясно, что это вовсе не мусор, а сложнейшая система управления, которая действует через множество молекул РНК.

Так в чём же секрет? Если белки можно сравнить с кирпичами, из которых строится организм, то РНК — это не просто курьер, доставляющий чертежи на стройплощадку. Она выполняет роли архитектора, прораба, логиста и инспектора качества. Оказалось, что в клетках существует гораздо больше типов РНК, чем генов, кодирующих белки. Эти молекулы образуют целую "армию", выполняющую разнообразные задачи:

  • Регуляция генов. РНК может "включать" или "выключать" гены, словно переключатель света, определяя, будет ли клетка производить тот или иной белок. Именно в этом кроется сложность: важно не только наличие "кирпичей", но и знание, когда и как их использовать.
  • Управление упаковкой ДНК. В клетке ДНК плотно скручена вокруг специальных белков, как нить на катушке. РНК может влиять на эту упаковку, делая одни участки ДНК доступными для считывания, а другие — скрытыми.
  • Саморедактирование. РНК не является статичной копией ДНК. Она способна изменять себя химически, корректируя свои функции или инструкции, которые передаёт дальше.

Именно эта сложная сеть регуляции объясняет, почему человек и червь, имея схожий набор "строительных блоков" — белков, так сильно отличаются. Если у червя инструкции по их использованию можно сравнить с тонкой брошюрой, то у человека это целая энциклопедия, написанная языком РНК.

Скрытые сокровища "мусорной ДНК"
Ещё более удивительным стало открытие, связанное с так называемой "некодирующей" РНК, которая, как считалось, не содержит инструкций для создания белков. Исследователи обнаружили, что многие из этих молекул на самом деле скрывают небольшие "секретные" инструкции для производства микропептидов — коротких белковых цепочек. Это можно сравнить с обнаружением скрытого раздела в инструкции к бытовому прибору, который описывает, как собрать нечто совершенно новое.

Эти микропептиды оказались крайне важными: они могут действовать как гормоны, влиять на рост клеток, развитие мозга и даже играть роль в возникновении рака. Таким образом, "мусорная" РНК превратилась в источник сотен тысяч ранее неизвестных функциональных молекул, заставив пересмотреть, что именно определяет нашу биологическую сущность.

Новый взгляд на поток информации
Революция в понимании роли РНК окончательно разрушила старую модель, где информация двигалась только в одном направлении — от ДНК к белкам. Теперь ясно, что в клетке существует настоящий "перекрёсток" информационных потоков. Например, некоторые вирусы, такие как ВИЧ, используют РНК-геном, чтобы встраивать свою информацию в нашу ДНК. Подобные механизмы, известные как ретротранспозоны, действовали в геноме наших предков миллионы лет и составляют почти половину человеческой ДНК. Это значит, что РНК может изменять главный "архив" жизни.

Кроме того, клетки способны обмениваться информацией, отправляя друг другу "посылки" с молекулами РНК. Эти "посылки" могут путешествовать по организму и даже передаваться между разными видами, влияя на иммунитет, развитие и болезни. Это напоминает биологический интернет, где РНК выступает в роли связующего звена.

От теории к практике
Понимание ключевой роли РНК — это не просто обновление научных знаний, а настоящий прорыв, который уже меняет медицину и биотехнологии. Вот лишь несколько примеров:

  • РНК-вакцины. Пандемия COVID-19 сделала эту технологию известной во всём мире. Вместо введения вируса или его частей в организм, мы используем РНК-инструкции, которые заставляют наши клетки производить безопасные вирусные белки, обучая иммунную систему их распознавать.
  • Медицина будущего. Разрабатываются препараты на основе РНК, которые могут "выключать" дефектные гены, вызывающие наследственные болезни или рак.
  • Сельское хозяйство. Технологии, использующие РНК, такие как CRISPR, позволяют создавать более урожайные и устойчивые к болезням растения.

Геном больше не воспринимается как неизменный свод законов, высеченный в камне. Это живая, динамичная система, в которой РНК играет роль главного адаптера, способного корректировать и переписывать правила. Эта тихая революция в лабораториях уже изменила наш мир, и впереди нас ждёт ещё больше открытий, которые перевернут наше представление о жизни.

Уточнения

Рибонуклеи́новая кислота́ (РНК) — одна из трёх основных макромолекул (две другие — ДНК и белки), которые содержатся в клетках всех живых организмов и играют важную роль в кодировании, прочтении, регуляции и экспрессии генов.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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