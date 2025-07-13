Скрытые кристаллы в ледяной бездне: находка в межзвёздном пространстве

Межзвёздный лёд оказался способен к неожиданным трансформациям

1:33 Your browser does not support the audio element. Наука

Космическая вода, похоже, скрывает свои тайны глубже, чем мы могли себе представить.

Фото: commons.wikimedia.org by Наталия0808, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Лёд и космос

Недавно проведённое исследование с использованием компьютерного моделирования перевернуло устоявшиеся представления о том, как ведёт себя замёрзшая вода в условиях космоса, и открыло неожиданные особенности самой распространённой формы этого вещества во Вселенной.

Ранее считалось, что в ледяных просторах космоса слишком холодно, чтобы вода могла формировать упорядоченные структуры. Предполагалось, что из-за недостатка энергии молекулы остаются в хаотичном, аморфном состоянии, не образуя кристаллов.

Это открытие имеет огромное значение, поскольку кристаллические структуры играют ключевую роль в множестве процессов, происходящих во Вселенной, включая формирование планет, развитие галактик и перемещение материи в космическом пространстве.

Однако новые данные, полученные благодаря сочетанию компьютерных симуляций и экспериментов, показали, что даже в таких экстремальных условиях возможно образование микроскопических кристаллов льда. Исследователи установили, что в толще аморфного льда могут существовать крошечные кристаллические участки размером в нанометры.

Это открытие опровергает прежние представления о том, что кристаллизация в космосе невозможна, и демонстрирует, что лёд в межзвёздном пространстве может быть гораздо сложнее, чем считалось ранее.

Уточнения

Вода вне планеты Земля, или, хотя бы, следы её существования в прошлом, являются объектами сильного научного интереса, так как предполагают возможность существования внеземной жизни.

