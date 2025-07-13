Прогулка по древнему болоту: динозавр всплыл из-под асфальта

Палеонтологическая сенсация в США: динозавр найден в центре города

3:49 Your browser does not support the audio element. Наука

Необычная находка потрясла мир палеонтологии: прямо под парковкой музея, где обычно рассказывают о древних ящерах, обнаружили останки настоящего динозавра.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Череп динозавра

Это место, где ежедневно паркуются автомобили и проходят толпы посетителей, оказалось хранилищем уникальной окаменелости, которую никто не ожидал там найти.

Всё началось с амбициозного экологического проекта. В музее решили установить геотермальную систему, чтобы сделать учреждение более экологичным. Для этого потребовалось пробурить скважину глубиной до 300 метров. Однако на глубине 230 метров работы внезапно остановились из-за неожиданного открытия, которое привлекло внимание специалистов и перевернуло привычное представление о том, где можно искать следы древних существ.

История началась в январе 2025 года, когда на парковке Денверского музея природы и науки проводились работы, финансируемые государственным фондом. Целью было изучить возможность установки геотермальной системы, но в процессе бурения из одного из извлечённых образцов грунта выпал небольшой фрагмент, который на первый взгляд казался обычным камнем.

Однако он оказался в нужных руках: один из сотрудников музея заподозрил, что это может быть нечто большее, и передал находку куратору геологического отдела.

Куратор, изучив фрагмент, сразу предположил, что перед ним может быть окаменелость, но для подтверждения потребовались тщательные исследования. В течение нескольких месяцев команда проводила анализы, сравнивая находку с другими известными образцами, чтобы исключить ошибку и предоставить общественности точные данные.

Результаты исследований, опубликованные в научном журнале, подтвердили: фрагмент действительно является частью скелета динозавра. Останки принадлежали представителю группы орнитоподов — травоядных динозавров среднего размера, которые обитали на Земле в позднем меловом периоде. Хотя точный вид установить не удалось, форма кости — центрального позвонка — указывает на возможное родство с такими динозаврами, как тесцелозавр или эдмонтозавр.

Возраст находки оценивается примерно в 67,5 миллиона лет. Удивительно, но кость сохранила следы нервного канала и внутреннюю пористую структуру, что характерно для молодых особей или хорошо сохранившихся образцов.

Рядом с окаменелостью обнаружили слой древнего ила, богатого органическими остатками, включая окаменевшие корни и следы лигнитовых растений. Это указывает на то, что миллионы лет назад местность представляла собой болотистую местность с густой растительностью, где обитали крупные травоядные животные.

Эта находка — не просто экспонат для музейной витрины. Она открывает перед нами картину давно исчезнувшего мира. В те времена, когда этот динозавр бродил по земле, территория современного Денвера была субтропическим регионом с реками, густыми лесами и влажным климатом. Это была эпоха значительных геологических изменений, когда Скалистые горы только начинали формироваться.

Открытие подчёркивает, что следы древней истории могут скрываться в самых неожиданных местах. Исследователи отметили, что подобные находки могли быть упущены в прошлом при других бурениях, просто потому, что никто не обратил на них внимания. Этот случай напоминает, что иногда достаточно лишь внимательного взгляда, чтобы раскрыть тайны, которые миллионы лет ждали своего часа под землёй.

Уточнения

Де́нвер — крупнейший город и административный центр штата Колорадо, а также административный центр второго (после Эль-Пасо) по численности населения в Колорадо округа Де́нвер.

