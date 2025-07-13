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Робот провёл операцию без врачей: шок от того, что произошло дальше

Впервые в мире робот успешно провёл автономную хирургическую операцию
3:47
Наука

В мире медицины произошло событие, которое может перевернуть представление о хирургии.

Хирурги в операционной
Фото: freepik.com by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хирурги в операционной

Впервые роботизированная система провела сложную операцию полностью самостоятельно, не просто выполняя отдельные задачи, а справляясь с целым рядом этапов и даже преодолевая неожиданные трудности, которые были специально созданы для проверки его возможностей.

Этот робот, обученный на видеозаписях реальных хирургических вмешательств, смог удалить желчный пузырь из тела свиньи, полагаясь на полученные знания и реагируя на голосовые подсказки, подобно тому, как это делает начинающий хирург под руководством наставника. Подробности этого достижения были опубликованы в журнале Science Robotics.

Исследование, проведённое при поддержке американских федеральных фондов и под руководством специалистов из Университета Джона Хопкинса, стало важным шагом в развитии роботизированной хирургии. Оно объединяет высокую точность машин с человеческой способностью адаптироваться к непредсказуемым ситуациям.

Один из разработчиков отметил, что их работа знаменует переход от машин, выполняющих строго заданные действия, к системам, которые способны понимать суть хирургических процедур. По его словам, это открывает путь к созданию автономных медицинских систем, которые смогут работать в условиях реальной операционной, полной хаоса и неожиданностей.

Робот, получивший название Smart Tissue Autonomous Robot (STAR), уже ранее демонстрировал впечатляющие результаты. К 2022 году он успешно провёл четыре лапароскопические операции на мягких тканях свиней без участия человека.

Особенно впечатляющими были его действия при выполнении кишечного анастомоза — сложной процедуры сшивания двух участков кишечника, где любая ошибка может привести к серьёзным последствиям.

Однако в тех случаях робот действовал в строго контролируемых условиях, следуя заранее заданному плану, словно двигаясь по заранее проложенному маршруту. Теперь же его возможности сравнимы с умением водителя управлять автомобилем на незнакомой дороге, реагируя на любые изменения и принимая решения в реальном времени. Это означает, что система может учитывать индивидуальные особенности анатомии, корректировать свои действия и справляться с отклонениями от плана.

Для подготовки к новой операции роботу пришлось освоить 17 этапов, необходимых для удаления желчного пузыря. Обучение проходило с использованием видеозаписей операций, выполненных хирургами на трупах свиней. Дополнительно были использованы текстовые описания, которые помогли роботу разобраться в сложных задачах, таких как распознавание кровеносных сосудов, установка зажимов в нужных местах и работа с хирургическими инструментами. В результате робот выполнил операцию с абсолютной точностью.

Хотя роботу потребовалось больше времени на выполнение операции по сравнению с опытным хирургом, результаты оказались не хуже, чем у профессионала. Более того, система доказала свою устойчивость к неожиданностям. Например, когда исследователи намеренно изменяли условия, добавляя цветную жидкость, имитирующую кровь, или меняя положение органов, робот продолжал действовать безошибочно. Это подтверждает, что он способен справляться с реальными вызовами операционной.

Исследователи уже планируют расширить спектр операций, которые сможет выполнять эта система, что может стать настоящей революцией в медицине..

Уточнения

Университе́т Джо́нса Хо́пкинса — частный исследовательский университет, основанный Джонсом Хопкинсом в городе Балтимор (штат Мэриленд, США). ).

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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