Под Северным морем обнаружили перевёрнутый мир: песчаные гиганты скрывают нечто

Сенсационное открытие на дне Северного моря: находка противоречит науке

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Под водами Северного моря скрываются огромные песчаные холмы, которые долгие годы оставались загадкой для научного сообщества.

Фото: nesdis.noaa.gov by NOAA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Большая волна

Недавно исследователям удалось раскрыть тайну их происхождения, установив, что эти гигантские структуры появились благодаря уникальному геологическому процессу, ранее не зафиксированному в подобных масштабах.

Анализ сейсмических данных и образцов пород, собранных у берегов Норвегии, показал, что эти массивные дюны, простирающиеся на несколько километров, сформировались миллионы лет назад.

Они опустились на морское дно, вытеснив наверх более древние и менее плотные осадочные слои, напоминающие жидкую массу. Полученные данные, опубликованные 21 июня в журнале Communications Earth and Environment, могут стать ключом к разработке новых методов хранения углерода в будущем.

Эти подводные насыпи были известны учёным уже давно, но их природа оставалась предметом споров. Одни предполагали, что это следы древних оползней, другие считали, что песчаник поднимался из глубин, а третьи видели в них ил, просочившийся через трещины в породах. Теперь, благодаря современным технологиям, включая трёхмерное сейсмическое сканирование и анализ образцов, удалось установить, что вокруг этих холмов залегают более древние породы, состоящие преимущественно из окаменевших останков микроскопических организмов.

Исследования показали, что химический состав этих дюн схож с составом песков, появившихся позже в результате геологических изменений. В некоторых местах дюны соединяются с этими песками через разломы в породах, что указывает на то, что они сформировались из более молодых отложений, осевших под слоями лёгких древних илов.

Этот процесс полностью нарушил привычную картину геологических слоёв, где более старые породы обычно залегают глубже, а молодые — ближе к поверхности. Такое расположение слоёв позволяет учёным воссоздавать историю формирования ландшафтов.

Один из авторов исследования, геофизик из Манчестерского университета, отметил, что их работа раскрывает ранее неизвестный процесс, при котором тяжёлый песок погружался в более лёгкие осадки, выталкивая их наверх.

Это привело к образованию огромных подводных насыпей, фактически перевернув ожидаемую последовательность слоёв. По его словам, причиной такого поведения песка могли стать землетрясения или изменения давления, из-за которых песок становился текучим, просачиваясь через трещины в морском дне и оседая под плотными слоями ила. Эти оседающие песчаные холмы получили название "синкиты", а всплывающие островки ила были названы "флоатиты".

Он также подчеркнул, что исследование демонстрирует, насколько необычно могут перемещаться жидкости и осадки внутри земной коры.

Изначально целью исследования было изучение этих структур как потенциального места для хранения углекислого газа. Однако, прежде чем приступить к реализации таких проектов, необходимо понять, насколько надёжно и безопасно этот регион может удерживать углерод.

По мнению одного из авторов, понимание механизмов формирования этих структур может кардинально изменить подход к оценке подземных резервуаров, их герметичности и путей миграции жидкостей, что имеет решающее значение для технологий улавливания и хранения углерода.

Уточнения

Се́верное мо́ре — мелководное шельфовое море Атлантического океана, омывающее берега Северной Европы.

