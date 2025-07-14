Вечерняя привычка, которая может продлить жизнь каждой женщине

Высыпаться — это не роскошь, а один из главных факторов, определяющих, как долго и здорово будет биться ваше сердце.
Удивительно, но факт: только одна из пяти женщин старше 45 лет может похвастаться отличным здоровьем сердечно-сосудистой системы. Остальные — на грани повышенного риска. Инфаркты, инсульты, гипертония — всё это может подкрасться незаметно, если игнорировать один простой, но важный элемент: качественный сон.
Более 3000 женщин приняли участие в исследовании, которое выявило: из четырёх факторов (сахар в крови, давление, курение и сон) именно сон стал ключевым предиктором риска сердечных заболеваний. Он не просто влияет — он задаёт тон всему организму.
Когда вы спите, тело восстанавливает гормональный баланс, снижает уровень воспаления, нормализует давление. А вот нехватка сна может вызвать всплеск кортизола — гормона стресса, который разрушает сосуды и "бьёт" по сердцу не хуже, чем сигареты.
Женщинам в период менопаузы врачи рекомендуют спать от 7 до 9 часов. Да-да, не меньше и не больше.
Почему это так важно:
стабилизируются гормоны;
снижается уровень стресса;
улучшается обмен веществ;
снижается риск хронических воспалений и скачков давления.
Исследователи использовали шкалу LE8, оценивающую 8 аспектов здоровья сердца. Выяснилось, что даже при нормальных анализах женщины с плохим сном получали низкий балл и находились в группе риска.
Ложитесь спать в одно и то же время;
За час до сна — никакого телефона;
Проветривайте спальню;
Не экономьте на сне даже в выходные.
Помните: сон — это не побочная функция организма, а полноценный щит от болезней. Не забывайте также о сбалансированном питании, движении и отказе от вредных привычек. Но именно здоровый сон может стать вашим самым сильным союзником в борьбе за долгую и активную жизнь.
Менопауза — окончательное прекращение менструальных циклов у женщин.
Машина может ехать без расхода топлива — и делает это чаще, чем вы думаете. Режим принудительного холостого хода активируется сам и экономит бензин без вашего участия.