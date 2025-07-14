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Вечерняя привычка, которая может продлить жизнь каждой женщине

Женщинам в менопаузе рекомендовано спать не менее 7 часов — данные исследования
3:24
Наука

Высыпаться — это не роскошь, а один из главных факторов, определяющих, как долго и здорово будет биться ваше сердце.

Лицо женщины
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Лицо женщины

Удивительно, но факт: только одна из пяти женщин старше 45 лет может похвастаться отличным здоровьем сердечно-сосудистой системы. Остальные — на грани повышенного риска. Инфаркты, инсульты, гипертония — всё это может подкрасться незаметно, если игнорировать один простой, но важный элемент: качественный сон.

Что говорят данные

Более 3000 женщин приняли участие в исследовании, которое выявило: из четырёх факторов (сахар в крови, давление, курение и сон) именно сон стал ключевым предиктором риска сердечных заболеваний. Он не просто влияет — он задаёт тон всему организму.

Когда вы спите, тело восстанавливает гормональный баланс, снижает уровень воспаления, нормализует давление. А вот нехватка сна может вызвать всплеск кортизола — гормона стресса, который разрушает сосуды и "бьёт" по сердцу не хуже, чем сигареты.

Что важно делать

Женщинам в период менопаузы врачи рекомендуют спать от 7 до 9 часов. Да-да, не меньше и не больше.

Почему это так важно:

  • стабилизируются гормоны;

  • снижается уровень стресса;

  • улучшается обмен веществ;

  • снижается риск хронических воспалений и скачков давления.

Как понять, в зоне ли вы риска

Исследователи использовали шкалу LE8, оценивающую 8 аспектов здоровья сердца. Выяснилось, что даже при нормальных анализах женщины с плохим сном получали низкий балл и находились в группе риска.

Как начать защищать своё сердце уже сегодня

  • Ложитесь спать в одно и то же время;

  • За час до сна — никакого телефона;

  • Проветривайте спальню;

  • Не экономьте на сне даже в выходные.

Помните: сон — это не побочная функция организма, а полноценный щит от болезней. Не забывайте также о сбалансированном питании, движении и отказе от вредных привычек. Но именно здоровый сон может стать вашим самым сильным союзником в борьбе за долгую и активную жизнь.

Уточнения

Менопауза — окончательное прекращение менструальных циклов у женщин.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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