Как девять кишечных бактерий борются с опасными химическими соединениями

Девять разновидностей бактерий, обитающих в кишечнике, способны помочь организму в избавлении от пер- и полифторалкильных веществ (ПФАС) — стойких химических соединений, связываемых с развитием онкологических заболеваний и других серьезных патологий.
"Это открытие подчеркивает новую, благоприятную роль кишечной микрофлоры для человеческого здоровья — помощь в удалении опасных ПФАС из организма", — отметил Киран Патил, ведущий автор исследования из Кембриджского университета.
В ходе работы, результаты которой опубликованы в журнале Nature Microbiology, было установлено, что эти девять видов бактерий могут абсорбировать до 75% токсичных ПФАС из окружающей среды. ПФАС, широко используемые в потребительских товарах, не разлагаются в природе и накапливаются в организме, что делает их потенциально опасными. В настоящее время не существует эффективных способов выведения ПФАС из организма человека, что придает этому открытию особую значимость.
Исследователи обнаружили, что бактерии, включая представителей семейства Bacteroides, а также Odoribacter splanchnicus и Parabacteroides, способны поглощать перфтороктановую кислоту (ПФОК) и перфтороктансульфоновую кислоту (ПФОС) — два распространенных типа ПФАС. Эксперименты на мышах показали, что бактерии быстро поглощают эти вещества и выводят их из организма через кишечник.
Ученые полагают, что накопление ПФАС в клетках бактерий является защитным механизмом. Эффективность метода зависит от типа ПФАС: короткоцепочечные ПФАС выводятся с мочой, а длинноцепочечные — с калом, что делает бактерии особенно полезными для удаления последних.
Исследователи планируют разработать пробиотические добавки для увеличения количества этих полезных бактерий.
Микрофлора (микробиота)— совокупность разных типов микроорганизмов, населяющих какую-либо среду обитания.
Один действует в одиночку, другой — только в команде. Что сильнее в дикой природе: мощь медведя или стратегия волка?