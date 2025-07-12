Как девять кишечных бактерий борются с опасными химическими соединениями

Учёные нашли бактерии, борющиеся с опасными ПФАС в вашем кишечнике

2:00 Your browser does not support the audio element. Наука

Девять разновидностей бактерий, обитающих в кишечнике, способны помочь организму в избавлении от пер- и полифторалкильных веществ (ПФАС) — стойких химических соединений, связываемых с развитием онкологических заболеваний и других серьезных патологий.

Фото: commons.wikimedia.org by Хадасса Лот де Оливейра, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Бактерии

"Это открытие подчеркивает новую, благоприятную роль кишечной микрофлоры для человеческого здоровья — помощь в удалении опасных ПФАС из организма", — отметил Киран Патил, ведущий автор исследования из Кембриджского университета.

В ходе работы, результаты которой опубликованы в журнале Nature Microbiology, было установлено, что эти девять видов бактерий могут абсорбировать до 75% токсичных ПФАС из окружающей среды. ПФАС, широко используемые в потребительских товарах, не разлагаются в природе и накапливаются в организме, что делает их потенциально опасными. В настоящее время не существует эффективных способов выведения ПФАС из организма человека, что придает этому открытию особую значимость.

Исследователи обнаружили, что бактерии, включая представителей семейства Bacteroides, а также Odoribacter splanchnicus и Parabacteroides, способны поглощать перфтороктановую кислоту (ПФОК) и перфтороктансульфоновую кислоту (ПФОС) — два распространенных типа ПФАС. Эксперименты на мышах показали, что бактерии быстро поглощают эти вещества и выводят их из организма через кишечник.

Ученые полагают, что накопление ПФАС в клетках бактерий является защитным механизмом. Эффективность метода зависит от типа ПФАС: короткоцепочечные ПФАС выводятся с мочой, а длинноцепочечные — с калом, что делает бактерии особенно полезными для удаления последних.

Исследователи планируют разработать пробиотические добавки для увеличения количества этих полезных бактерий.

Уточнения

Микрофлора (микробиота)— совокупность разных типов микроорганизмов, населяющих какую-либо среду обитания.



