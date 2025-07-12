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Солнечный ветер надвигается на Землю: геомагнитная активность повысится

Солнечный ветер приближается к Земле: чего ожидать в эти выходные
0:58
Наука

Бен Дэвидсон из Space Weather News опубликовал предупреждение о корональной дыре, которая может вызвать высокоскоростной солнечный ветер.

солнце, корональные дыры
Фото: Wikimedia Commons by Amy Moran is licensed under Public domain
солнце, корональные дыры

Этот ветер способен привести к повышенной геомагнитной активности, в том числе полярным сияниям и геомагнитным бурям. Ожидается, что поток достигнет Земли в течение нескольких дней.

Дэвидсон также сообщил о повышенной магнитной и вулканической активности. В выходные дни ожидается усиление солнечного ветра, что может привести к геомагнитным бурям.

Компания Solarham подтвердила, что корональная дыра начнет воздействовать на Землю в эти выходные, с основным эффектом 13-14 июля. 

Важно понимать, что солнечная активность может оказывать значительное влияние на современную экономику, включая сбои в работе спутников, GPS и энергосетей, пишет Zero Hedge.

Уточнения

Корональные дыры (англ. coronal holes) — области в солнечной короне, где понижены плотность и температура плазмы. Как правило, плотность плазмы в таких районах примерно в сто раз меньше, чем в остальных областях короны. Появление корональных дыр фиксируется с помощью изображений, полученных в рентгеновском диапазоне со спутников.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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