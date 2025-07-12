Аэропорт без очередей: как Jovari решает главные проблемы пассажиров

Как гигантские контейнеры сократят время посадки в самолёты

1:26 Your browser does not support the audio element. Наука

Компания Jovari (штат Флорида, США) готовится произвести революцию в авиаперевозках с помощью своей новой системы посадки под названием Jovari Jetspeed.

Фото: chadgpt is licensed under Free More info аэропорт будущего

Она включает в себя использование гигантских цилиндрических контейнеров для загрузки пассажиров в самолеты. Видеоролик об этом "аэропорте будущего" уже стал популярным в соцсети.

Система может существенно сократить время и расходы на авиаперевозки. После приземления автоматизированные цилиндры извлекаются из самолета и доставляют пассажиров прямо в центр аэропорта, избавляя их от необходимости стоять в очередях за багажом.

Это предложение появилось на фоне критики международного аэропорта имени Джона Кеннеди, который был назван наименее эффективным транспортным узлом в США из-за длинных очередей и утомительных проверок безопасности. Новая система призвана устранить эти проблемы, позволив пассажирам садиться в автономные капсулы у выхода на посадку, которые потом доставляют их прямо в фюзеляж самолета.

Система также оптимизирует пространство в аэропортах: выходы на посадку будут расположены ближе к терминалу, а благодаря новой конфигурации на месте шести самолетов можно будет разместить целых 40 контейнеров. В результате, посадка на рейсы будет занимать менее 20 минут, пишет nypost.

Уточнения

В транспортных сетях терминал — пункт посадки/высадки пассажиров, погрузки/выгрузки грузов.

