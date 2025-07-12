Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Оптические иллюзии и усталость: с какими рисками сталкиваются водители ночью
Олинда не умеет молчать: экзотика Бразилии, где дух праздника не покидает улицы
Маски для окрашенных волос: как сохранить яркость цвета и увлажнить пряди
Не дайте фитофторе шансов: используем хвойные иголки для здоровья томатов
Курс Bitcoin вырос на 160% с начала 2024 года — причины роста
В Краснодарском крае обнаружен новый вид пресноводной рыбы
Делимся рецептом венгерского гуляша
Юрий Стоянов порекомендовал к просмотру пять своих любимых фильмов
Уимблдон-2025: Джокович поделился эмоциями и поблагодарил болельщиков

Аэропорт без очередей: как Jovari решает главные проблемы пассажиров

Как гигантские контейнеры сократят время посадки в самолёты
1:26
Наука

Компания Jovari (штат Флорида, США) готовится произвести революцию в авиаперевозках с помощью своей новой системы посадки под названием Jovari Jetspeed.

аэропорт будущего
Фото: chadgpt is licensed under Free More info
аэропорт будущего

Она включает в себя использование гигантских цилиндрических контейнеров для загрузки пассажиров в самолеты. Видеоролик об этом "аэропорте будущего" уже стал популярным в соцсети.

Система может существенно сократить время и расходы на авиаперевозки. После приземления автоматизированные цилиндры извлекаются из самолета и доставляют пассажиров прямо в центр аэропорта, избавляя их от необходимости стоять в очередях за багажом.

Это предложение появилось на фоне критики международного аэропорта имени Джона Кеннеди, который был назван наименее эффективным транспортным узлом в США из-за длинных очередей и утомительных проверок безопасности. Новая система призвана устранить эти проблемы, позволив пассажирам садиться в автономные капсулы у выхода на посадку, которые потом доставляют их прямо в фюзеляж самолета.

Система также оптимизирует пространство в аэропортах: выходы на посадку будут расположены ближе к терминалу, а благодаря новой конфигурации на месте шести самолетов можно будет разместить целых 40 контейнеров. В результате, посадка на рейсы будет занимать менее 20 минут, пишет nypost.

Уточнения

В транспортных сетях терминал — пункт посадки/высадки пассажиров, погрузки/выгрузки грузов.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Рецепт самой вкусной овсянки, которую съедят за секунду
Еда и рецепты
Рецепт самой вкусной овсянки, которую съедят за секунду Аудио 
Специалисты предупредили о вреде чертополоха, пырея и крапивы для урожая
Садоводство, цветоводство
Специалисты предупредили о вреде чертополоха, пырея и крапивы для урожая Аудио 
Как избавиться от клопов и тараканов без химии: уксус и сода в борьбе с насекомыми
Недвижимость
Как избавиться от клопов и тараканов без химии: уксус и сода в борьбе с насекомыми Аудио 
Популярное
Стая окружает, но не нападает: загадочная тактика волков, против которой бессилен даже медведь

Один действует в одиночку, другой — только в команде. Что сильнее в дикой природе: мощь медведя или стратегия волка?

Зоологи признали медведя физически сильнейшим хищником среди лесных видов
Почему мясо акул не вошло в мировую кулинарию: загадка и риски "акулятины"
Не спешим пробовать: почему мясо акул не становится популярным в мировом меню
Машины со стальными нервами: почему за этими моделями охотятся даже спустя 20 лет
Вареники, как у бабушки: готовим идеальное тесто и начинку
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Исчезновение на наших глазах: 12 животных, которые скоро могут исчезнуть с лица Земли
Не выбрасывайте кожуру авокадо: 3 способа превратить её в сокровище для дома
Необычная закуска из кабачков, которую вы захотите готовить каждую неделю
Необычная закуска из кабачков, которую вы захотите готовить каждую неделю
Последние материалы
Олинда не умеет молчать: экзотика Бразилии, где дух праздника не покидает улицы
Маски для окрашенных волос: как сохранить яркость цвета и увлажнить пряди
Не дайте фитофторе шансов: используем хвойные иголки для здоровья томатов
Курс Bitcoin вырос на 160% с начала 2024 года — причины роста
В Краснодарском крае обнаружен новый вид пресноводной рыбы
Как гигантские контейнеры сократят время посадки в самолёты
Делимся рецептом венгерского гуляша
Юрий Стоянов порекомендовал к просмотру пять своих любимых фильмов
Уимблдон-2025: Джокович поделился эмоциями и поблагодарил болельщиков
Вы не умылись на ночь? Вот что начнёт происходить с вашей кожей уже через неделю
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.