Проект Starfish: что скрывает Amazon за новой технологией

Amazon стремится к новым высотам на своей обширной онлайн-платформе, применяя для этого генеративный искусственный интеллект (ИИ).
Будучи лидером электронной коммерции на Западе, компания предлагает миллионы собственных товаров и поддерживает множество сторонних продавцов, использующих её платформу и логистическую инфраструктуру.
Но Amazon не останавливается на достигнутом, расширяя функциональность своей торговой площадки. Одним из недавних нововведений стала функция "Купить для меня", рекомендующая товары с других сайтов и позволяющая приобретать их через приложение Amazon.
Согласно внутреннему документу, полученному Business Insider, Amazon активно использует ИИ для реализации своих амбициозных планов.
В документе, датированном концом 2024 года, описывается проект Starfish, использующий ИИ для "синтеза" информации из различных источников, таких как веб-сайты и изображения, для создания "полной, точной и согласованной информации о продуктах в глобальном масштабе".
Главная цель этого многолетнего проекта — сделать Amazon основным источником информации о товарах "во всем мире".
Starfish является частью более масштабной инициативы по упрощению процесса добавления товаров сторонними продавцами. Amazon начала внедрять элементы этого проекта в 2023 году, предоставляя продавцам инструменты на основе ИИ для автоматического создания описаний, изображений и видеорекламы.
"Starfish обогащает данные о товарах с помощью LLM, улучшая каталог, заполняя пробелы, исправляя ошибки и переписывая заголовки, списки и описания, чтобы сделать их более релевантными для клиентов", — говорится в документе.
По данным Amazon, внедрение Starfish должно принести компании около 7,5 миллиардов долларов дополнительных валовых продаж в 2025 году за счет повышения конверсии и расширения ассортимента.
Ассортиме́нт (франц. Assortiment от фр. assorti — подобранный) — состав однородной продукции по видам, сортам и маркам.
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