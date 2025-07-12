Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему мясо акул не вошло в мировую кулинарию: загадка и риски "акулятины"
Неправильный запуск двигателя сокращает ресурс мотора
Как уничтожить чертополох: практика борьбы с сорняками
Врач предупредила об опасности орехов при панкреатите
Повседневная привычка прикасаться к лицу приводит к воспалениям — вот что происходит с кожей
Фруктовый салат, который всегда выглядит аппетитно: просто добавьте в него несколько капель этого
Топ-5 упражнений для спины и шеи при малоподвижной работе — советы тренера
Голландская болезнь в США: как доллар влияет на экономику
Погребняк поделилась лайфхаком для мам: как быстро и без капризов уложить ребёнка спать

Гигант из льда наводит ужас: жители гренландского Иннарсуита в ожидании

Второй шанс на спасение: жители гренландского Иннарсуита вновь столкнулись с ледяной угрозой
2:04
Наука

Крошечное поселение в Гренландии замерло в тревожном ожидании, когда айсберг колоссальных размеров приблизился на опасно близкое расстояние к береговой линии и жилым домам.

глыба из льда
Фото: commons.wikimedia.org by Gérald Tapp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
глыба из льда

Уже несколько суток гигантская ледяная масса неумолимо движется в сторону миниатюрного Иннарсуита, что вынудило местные власти выпустить экстренное предупреждение для населения.

По словам должностных лиц, столкновение грозной ледяной глыбы с берегом или её разрушение может повлечь за собой разрушения и человеческие жертвы.

Несмотря на малую вероятность прямого падения обломков льда на сушу, откол фрагментов вечной мерзлоты способен вызвать мощные волны, которые обрушатся на берег.

Иннарсуит расположен на небольшом острове в западной Гренландии, экономика которого в основном базируется на рыболовстве. Правительство настоятельно рекомендует избегать чрезмерного приближения к айсбергу во время плавания к острову и обратно, а также в повседневной жизни на суше.

"Службы экстренной помощи призывают семьи не посещать магазины большими группами и просят людей с ограниченными возможностями передвижения проявлять особую осторожность при подходе к магазинам", — говорится в официальном сообщении.

Обычно крупные айсберги перемещаются за несколько дней, но, по словам местного жителя Денниса Лехтонена, этот айсберг остается неподвижным уже около недели, что вызывает наибольшее беспокойство.

Это не первый случай, когда огромный айсберг появляется в гавани Иннарсуита.

В 2018 году в эту же гавань прибыл айсберг сопоставимого размера, который, имея массу 11 тонн, был настолько велик, что его можно было увидеть из космоса.

В то время жители потенциально опасных районов были эвакуированы на возвышенности.

 В конце концов "гигант из льда" уплыл после нескольких дней сильного непрекращающегося ветра, пишет nypost.

Уточнения

Гренла́ндия (гренл. Kalaallit Nunaat, дат. Grønland) — крупнейший на Земле остров. Расположен на северо-востоке Северной Америки, а потому, с точки зрения физической географии, относится к ней. Политически относится к Европе, поскольку вместе с окружающими меньшими островами образует одноимённую административную автономную единицу, входящую в состав Датского королевства. Омывается Атлантическим и Северным Ледовитым океанами.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Ученые Ocearch исследуют белую акулу весом 750 кг у берегов Флориды
Домашние животные
Ученые Ocearch исследуют белую акулу весом 750 кг у берегов Флориды Аудио 
Рекордные кабаны: где были зафиксированы самые крупные особи в мире
Домашние животные
Рекордные кабаны: где были зафиксированы самые крупные особи в мире Аудио 
Названы 5 самых ядовитых рыб в водоёмах России
Домашние животные
Названы 5 самых ядовитых рыб в водоёмах России Аудио 
Популярное
Пять последних просьб кошки: как понять, что конец близок

Узнайте 5 знаков, которые могут свидетельствовать, что ваша кошка на пороге прощания. Поддержите ее в последние часы с любовью и заботой.

Как понять, что кошка умирает: ключевые физиологические симптомы
Рекордные кабаны: где были зафиксированы самые крупные особи в мире
Он весил, как слон: кабан-монстр, которого не утащила даже машина
Пока мы спали, на Марсе выросло нечто: от этого события даже у учёных мороз по коже
Мышь на подушке — это не любовь: почему коты приносят домой добычу
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Этот нейтральный ответ может спасти вас от штрафа: водителям стоит его запомнить
Что означает постукивание по шлему: язык байкеров на дороге
Всё пошло не так после удара: Луна уходит от Земли, и никакая сила не способна её удержать
Всё пошло не так после удара: Луна уходит от Земли, и никакая сила не способна её удержать
Последние материалы
Почему мясо акул не вошло в мировую кулинарию: загадка и риски "акулятины"
Неправильный запуск двигателя сокращает ресурс мотора
Как уничтожить чертополох: практика борьбы с сорняками
Врач предупредила об опасности орехов при панкреатите
Второй шанс на спасение: жители гренландского Иннарсуита вновь столкнулись с ледяной угрозой
Повседневная привычка прикасаться к лицу приводит к воспалениям — вот что происходит с кожей
Фруктовый салат, который всегда выглядит аппетитно: просто добавьте в него несколько капель этого
Топ-5 упражнений для спины и шеи при малоподвижной работе — советы тренера
Голландская болезнь в США: как доллар влияет на экономику
Погребняк поделилась лайфхаком для мам: как быстро и без капризов уложить ребёнка спать
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.