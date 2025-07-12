Гигант из льда наводит ужас: жители гренландского Иннарсуита в ожидании

Второй шанс на спасение: жители гренландского Иннарсуита вновь столкнулись с ледяной угрозой

2:04 Your browser does not support the audio element. Наука

Крошечное поселение в Гренландии замерло в тревожном ожидании, когда айсберг колоссальных размеров приблизился на опасно близкое расстояние к береговой линии и жилым домам.

Фото: commons.wikimedia.org by Gérald Tapp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ глыба из льда

Уже несколько суток гигантская ледяная масса неумолимо движется в сторону миниатюрного Иннарсуита, что вынудило местные власти выпустить экстренное предупреждение для населения.

По словам должностных лиц, столкновение грозной ледяной глыбы с берегом или её разрушение может повлечь за собой разрушения и человеческие жертвы.

Несмотря на малую вероятность прямого падения обломков льда на сушу, откол фрагментов вечной мерзлоты способен вызвать мощные волны, которые обрушатся на берег.

Иннарсуит расположен на небольшом острове в западной Гренландии, экономика которого в основном базируется на рыболовстве. Правительство настоятельно рекомендует избегать чрезмерного приближения к айсбергу во время плавания к острову и обратно, а также в повседневной жизни на суше.

"Службы экстренной помощи призывают семьи не посещать магазины большими группами и просят людей с ограниченными возможностями передвижения проявлять особую осторожность при подходе к магазинам", — говорится в официальном сообщении.

Обычно крупные айсберги перемещаются за несколько дней, но, по словам местного жителя Денниса Лехтонена, этот айсберг остается неподвижным уже около недели, что вызывает наибольшее беспокойство.

Это не первый случай, когда огромный айсберг появляется в гавани Иннарсуита.

В 2018 году в эту же гавань прибыл айсберг сопоставимого размера, который, имея массу 11 тонн, был настолько велик, что его можно было увидеть из космоса.

В то время жители потенциально опасных районов были эвакуированы на возвышенности.

В конце концов "гигант из льда" уплыл после нескольких дней сильного непрекращающегося ветра, пишет nypost.

Уточнения

Гренла́ндия (гренл. Kalaallit Nunaat, дат. Grønland) — крупнейший на Земле остров. Расположен на северо-востоке Северной Америки, а потому, с точки зрения физической географии, относится к ней. Политически относится к Европе, поскольку вместе с окружающими меньшими островами образует одноимённую административную автономную единицу, входящую в состав Датского королевства. Омывается Атлантическим и Северным Ледовитым океанами.

