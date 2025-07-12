Тревожные сигналы: ледник Перито-Морено больше не стабилен и может уйти в небытие

Учёные бьют тревогу: ледник Перито-Морено может исчезнуть

2:40 Your browser does not support the audio element. Наука

По мнению исследователей, ледник Перито-Морено, расположенный в аргентинской провинции Санта-Крус и считавшийся одним из немногих стабильных в условиях глобального потепления, демонстрирует признаки, указывающие на возможно необратимое отступление.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Глобально потепление

За последние семь лет ледяной покров сократился на 1,92 квадратных километра, при этом ежегодная потеря толщины льда составляет 8 метров.

В течение десятилетий Перито-Морено успешно противостоял общемировой тенденции отступления ледников, поддерживая баланс между накоплением снега и таянием. Его зрелищные отколы, когда огромные глыбы льда обрушиваются в озеро Лаго-Архентино, привлекали миллионы туристов в южную Патагонию.

Доктор Лукас Руис, гляциолог из Аргентинского института нивологии, гляциологии и наук об окружающей среде, отмечает, что Перито-Морено всегда отличался стабильностью, не проявляя признаков отступления вплоть до 2018 года. С тех пор наблюдается ускоренное уменьшение его массы.

Ученые и местные гиды бьют тревогу, указывая на смещение баланса. Начиная с 2022 года, ледник перестал возвращаться к своим прежним границам, и эта тенденция продолжается. Таяние происходит особенно интенсивно вдоль его северной границы, удаленной от туристических маршрутов и расположенной над самой глубокой частью озера Лаго-Архентино.

Согласно данным инженера-геофизика Педро Скварки, летом 2023-2024 годов была зафиксирована максимальная температура 11,2 °C. Повышение средней летней температуры на 1,2 °C за последние 30 лет оказывает значительное влияние на ускорение таяния ледников.

Не менее тревожными являются данные об истончении льда. С 2018 по 2022 год ледник таял со скоростью 4 метра в год, но за последние два года этот показатель увеличился вдвое, сообщает The Guardian.

По словам Руиса, нынешние размеры Перито-Морено не соответствуют текущим климатическим условиям.

Хавьер Бланш Горрис, профессор Политехнического университета Каталонии, отмечает, что сложно назвать эти изменения необратимыми, но текущие темпы отступления указывают на негативную тенденцию.

Уточнения

Гляциоло́гия (от лат. glacies — лёд, греч. λόγος — слово, учение) — наука о природных льдах во всех их разновидностях на поверхности Земли, в атмосфере, гидросфере и литосфере. Единым природным объектом изучения гляциологии являются гляциосфера и составляющие её нивально-гляциальные системы.



