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Невозможное стало возможным: очищает стоки до уровня питьевой воды

Российская технология очистки сточных вод: как это работает
1:39
Наука

Российский инженер представил и получил патент на уникальную технологию комплексной очистки сточных вод, разработанную специально для нужд сельского хозяйства. Информацию об этом распространила пресс-служба Национальной технологической инициативы (НТИ).

Кошка пьёт водопроводную воду
Фото: commons.wikimedia.org by Томаш Сиеницкий, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Кошка пьёт водопроводную воду

Эта передовая система спроектирована для применения в животноводческих комплексах, свиноводческих и птицеводческих фермах, где ежедневно генерируется большое количество отходов и загрязненных вод. Уникальная методика позволяет трансформировать эти отходы таким образом, чтобы конечный продукт — жидкость — соответствовала стандартам питьевой воды и была безопасна для экологии.

В основе технологии лежит электрогидравлический принцип: в специализированном герметичном устройстве генерируется высоковольтный разряд, формирующий сильные ударные волны и высокое давление внутри жидкости. В результате такой обработки загрязненные стоки подвергаются полной очистке и дезинфекции. Важно отметить, что установка практически лишена подвижных частей, что облегчает её эксплуатацию и повышает долговечность, как сообщают Известия.

По мнению специалистов НТИ, данная разработка особенно актуальна в связи с усилением экологических требований и повышенным вниманием к проблеме утилизации отходов сельскохозяйственного производства. Новая технология способна стать важным элементом "зеленой" модернизации аграрного сектора и позволит агропредприятиям минимизировать своё негативное воздействие на окружающую среду.

Уточнения

Дезинфе́кция — это комплекс мероприятий, направленный на уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний и разрушение токсинов на объектах внешней среды для предотвращения попадания их на кожу, слизистые и раневую поверхность. Является одним из видов обеззараживания.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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