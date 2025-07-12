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Социальные карты в голове: как мозг решает, кому рассказать сплетню

Эксперимент доказал: сплетни — это не примитив, а сложная стратегия
Наука

Сплетни — это не просто лёгкая болтовня на кухне или в курилке. Исследование, проведённое учёными из Университета Брауна, показало: за этой кажущейся простотой скрывается сложнейший процесс ментальных вычислений.

Карл Генрих Блох, картина "Две старухи"
Фото: commons.wikimedia by www.nivaagaard.dk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Карл Генрих Блох, картина "Две старухи"

Оказывается, наш мозг активно анализирует социальные связи, предсказывает поведение других людей и выстраивает возможные маршруты распространения информации.

Сплетни носят положительный эффект: вот какую пользу от них нашли учёные

Когда человек решает, с кем поделиться услышанным, он интуитивно оценивает множество факторов: насколько близок этот человек к объекту сплетни, насколько он популярен, и какие могут быть последствия передачи информации. Это неосознанная, но очень точная стратегия, цель которой — максимизировать эффект слуха и минимизировать возможные риски.

Эксперимент, проведённый исследователями, включал моделирование социальной сети из девяти вымышленных персонажей. Участникам предлагалось решать, кому логичнее пересказать слух. Результаты показали, что большинство испытуемых ориентировались на популярность и социальную дистанцию: сплетнями чаще делились с теми, кто хорошо известен, но не слишком близок к предмету обсуждения.

Сплетни могут спасти от стресса: откройте тайны эмоциональной разрядки

Чтобы проверить, насколько эти выводы соответствуют реальности, учёные провели повторный эксперимент с участием 200 студентов. Участники показали ту же стратегию: они прогнозировали путь распространения слухов, используя ментальную карту социальных связей. Их предположения оказались точными — мозг формирует своего рода внутреннюю "схему", сжимающую и упрощающе отображающую сложную социальную структуру.

Это открытие меняет представление о сплетнях. Они больше не воспринимаются как примитивная, эмоционально окрашенная форма общения. Напротив, они требуют значительных когнитивных ресурсов, стратегического мышления и способности учитывать сложные переменные.

Мозг тратит усилия на то, чтобы не только выбрать, с кем поделиться информацией, но и избежать негативных последствий. Ведь если сплетня попадёт к человеку, тесно связанному с объектом обсуждения, это может обернуться конфликтом или утерей доверия.

Таким образом, сплетни становятся не просто частью обыденного общения, а зеркалом социальной навигации человека. Это средство укрепления связей, влияния на мнение окружающих и даже манипуляции — и всё это с учётом тонких нюансов социального контекста.

Уточнения

Спле́тни — это слухи, непроверенные сведения, новости и персональные данные, первоначально передаваемые из уст в уста.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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