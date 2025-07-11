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Воскрешение вымерших видов: нелетающий травоядный гигант привлёк внимание экспертов

600 лет как нет её на Земле: американский стартап задумал воскресить гигантскую моа
2:34
Наука

Превосходящая по росту трехметровую отметку гигантская моа удерживает титул самой высокой птицы, когда-либо существовавшей на планете.

Микроскоп
Фото: www.freepik.com by pressfoto is licensed under Free More info
Микроскоп

Нелетающий травоядный гигант тысячелетиями обитал в Новой Зеландии, пока не столкнулся с человеческой цивилизацией. Сегодня воспоминания об этом исполинском существе передаются из уст в уста в преданиях маори, а также подкрепляются обнаруженными тысячами костей, мумифицированными останками и редкими перьями.

Недавно американский стартап Colossal Biosciences объявил о включении гигантской моа в свой амбициозный проект по "воскрешению" вымерших видов, наряду с шерстистым мамонтом, дронтом и тасманийским тигром. Эта новость вызвала неоднозначную реакцию в обществе и скептицизм среди экспертов, сомневающихся в возможности возрождения птицы, исчезнувшей вскоре после прибытия первых полинезийских поселенцев в Новую Зеландию около 600 лет назад.

Техасская компания заявляет о намерении вернуть вымерший вид в течение ближайших 5-10 лет, сотрудничая с Исследовательским центром Нгаи Таху при Кентерберийском университете в Новой Зеландии.

Проект, получивший финансирование в размере 15 миллионов долларов от режиссера "Властелина колец" сэра Питера Джексона, планирует "оживить" гигантскую птицу путем извлечения ДНК из окаменелостей и редактирования генов её ближайших ныне живущих родственников, таких как эму. Генетически модифицированные птицы будут разведены и выпущены в охраняемые "зоны восстановления дикой природы", как сообщают представители компании.

Археолог маори Кайл Дэвис подчеркивает, что его предки жили бок о бок с моа, и знания об этих птицах и их среде обитания сохранились в археологических и устных источниках. Он выражает надежду на объединение этих знаний с передовыми научными разработками Colossal для восстановления экологии.

Заявления Colossal вызывают всё большее недоумение и обеспокоенность среди исследователей, которые считают, что разговоры о "возрождении вымерших видов" являются обманчивыми и отвлекают внимание от продолжающейся утраты биоразнообразия. Также высказываются опасения, что эти "воскрешенные" гибриды не смогут найти подходящие места обитания и экологические ниши, пишет The Guardian.

Уточнения

Старта́п (от англ. startup company от start up дословно — «запускать») — компания с короткой историей операционной деятельности и анализа рынка.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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