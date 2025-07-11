Бурили скважину — нашли кость динозавра: находка в Денвере вызвала бурю эмоций

Как будто выиграли в лотерею: найдена кость динозавра в скважине Денверского музея

2:00 Your browser does not support the audio element. Наука

Денверский музей, славящийся своими динозаврами, сделал неожиданное открытие прямо у себя под носом — под землей, на территории парковки, были обнаружены окаменелости.

Фото: Wikipedia by Jynus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Динозавр

Сюрприз преподнесла скважина глубиной около 230 метров, пробуренная с целью изучения геотермальной энергии для нужд музея.

Этот музей — популярное место для всех, кто увлекается динозаврами. Огромные скелеты этих древних ящеров впечатляют даже самых маленьких посетителей.

По словам Джеймса Хагадорна, куратора геологического отдела, найти кость динозавра — это невероятная редкость, сопоставимая с выигрышем в лотерею.

Представители музея утверждают, что в мире было всего два подобных случая, когда окаменелости находили в скважинах, и уж тем более на территории музея динозавров.

Предположительно, это позвонок небольшого динозавра, жившего в позднем меловом периоде, около 67,5 млн лет назад. Как известно, около 66 млн лет назад падение астероида привело к вымиранию динозавров.

Вместе с костью в скважине были найдены и окаменевшие остатки растений.

Патрик О'Коннор, куратор отдела палеонтологии позвоночных, предполагает, что это животное обитало в болотистой местности с богатой растительностью.

Мнения экспертов разделились: одни считают открытие интересным, другие — не слишком значительным с научной точки зрения, поскольку определить вид динозавра невозможно.

Однако Эрин ЛаКаунт, директор образовательных программ Динозавр-Ридж, назвала находку "очень крутой", предположив, что это мог быть гадрозавр или тесцелозавр, сообщает The Guardian.

Окаменелость выставлена в музее, но новых раскопок на парковке не планируется. Как заявил Хагадорн, "нам действительно нужна парковка".

Уточнения

Парко́вка — процесс постановки транспортного средства на стояночное место.



