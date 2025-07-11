Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
После уколов красоты ваша кожа в опасности — если вы забудете об этих правилах
Тайные горизонты Хачанова: Петрова считает его выступление на Уимблдоне лучшим
Садальский перечислил имена артистов, которым принципиально не дают звания народных
В Лебяжьем переулке близ Каменного моста лошади шли до половины в воде… — писала газета Русское слово 12 июля 1906 года
Эксперты рассказали, когда лучше отключать Start & Stop в машине
Перловка, печень и горох снова признаны полезными для пенсионеров
Готовим вареники с любимыми начинками
Кэти Вуд назвала IPO Circle поворотным моментом для криптовалютного рынка
Audi выпустила A5L Sportback для Китая с массажными креслами и панорамной крышей

Бурили скважину — нашли кость динозавра: находка в Денвере вызвала бурю эмоций

Как будто выиграли в лотерею: найдена кость динозавра в скважине Денверского музея
2:00
Наука

Денверский музей, славящийся своими динозаврами, сделал неожиданное открытие прямо у себя под носом — под землей, на территории парковки, были обнаружены окаменелости.

Динозавр
Фото: Wikipedia by Jynus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Динозавр

Сюрприз преподнесла скважина глубиной около 230 метров, пробуренная с целью изучения геотермальной энергии для нужд музея.

Этот музей — популярное место для всех, кто увлекается динозаврами. Огромные скелеты этих древних ящеров впечатляют даже самых маленьких посетителей.

По словам Джеймса Хагадорна, куратора геологического отдела, найти кость динозавра — это невероятная редкость, сопоставимая с выигрышем в лотерею.

Представители музея утверждают, что в мире было всего два подобных случая, когда окаменелости находили в скважинах, и уж тем более на территории музея динозавров.

Предположительно, это позвонок небольшого динозавра, жившего в позднем меловом периоде, около 67,5 млн лет назад. Как известно, около 66 млн лет назад падение астероида привело к вымиранию динозавров.

Вместе с костью в скважине были найдены и окаменевшие остатки растений.

Патрик О'Коннор, куратор отдела палеонтологии позвоночных, предполагает, что это животное обитало в болотистой местности с богатой растительностью.

Мнения экспертов разделились: одни считают открытие интересным, другие — не слишком значительным с научной точки зрения, поскольку определить вид динозавра невозможно.

Однако Эрин ЛаКаунт, директор образовательных программ Динозавр-Ридж, назвала находку "очень крутой", предположив, что это мог быть гадрозавр или тесцелозавр, сообщает The Guardian.

Окаменелость выставлена в музее, но новых раскопок на парковке не планируется. Как заявил Хагадорн, "нам действительно нужна парковка".

Уточнения

Парко́вка — процесс постановки транспортного средства на стояночное место.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Назван простой способ заготовки кабачков с горчицей без стерилизации
Еда и рецепты
Назван простой способ заготовки кабачков с горчицей без стерилизации Аудио 
Галки атакуют людей и разоряют гнёзда других птиц
Домашние животные
Галки атакуют людей и разоряют гнёзда других птиц Аудио 
Завершён судебный спор по делу Агаты Муцениеце и Павла Прилучного
Шоу-бизнес
Завершён судебный спор по делу Агаты Муцениеце и Павла Прилучного Аудио 
Популярное
Пять последних просьб кошки: как понять, что конец близок

Узнайте 5 знаков, которые могут свидетельствовать, что ваша кошка на пороге прощания. Поддержите ее в последние часы с любовью и заботой.

Как понять, что кошка умирает: ключевые физиологические симптомы
Рекордные кабаны: где были зафиксированы самые крупные особи в мире
Он весил, как слон: кабан-монстр, которого не утащила даже машина
Пока мы спали, на Марсе выросло нечто: от этого события даже у учёных мороз по коже
Этот нейтральный ответ может спасти вас от штрафа: водителям стоит его запомнить
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Мышь на подушке — это не любовь: почему коты приносят домой добычу
Всё пошло не так после удара: Луна уходит от Земли, и никакая сила не способна её удержать
Что означает постукивание по шлему: язык байкеров на дороге
Что означает постукивание по шлему: язык байкеров на дороге
Последние материалы
В Лебяжьем переулке близ Каменного моста лошади шли до половины в воде… — писала газета Русское слово 12 июля 1906 года
Эксперты рассказали, когда лучше отключать Start & Stop в машине
Перловка, печень и горох снова признаны полезными для пенсионеров
Как будто выиграли в лотерею: найдена кость динозавра в скважине Денверского музея
Готовим вареники с любимыми начинками
Кэти Вуд назвала IPO Circle поворотным моментом для криптовалютного рынка
Audi выпустила A5L Sportback для Китая с массажными креслами и панорамной крышей
Ошибки, которые ведут к пожелтению баклажанов
Эффективные стратегии: как добиться прогресса в увеличении обхвата груди – шаг за шагом
Названы три породы кошек с самым высоким интеллектом — рейтинг фелинологов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.