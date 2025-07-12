Эволюция на пределе: чернобыльские мутанты выживают там, где не может человек

Исследование показало, что природа в зоне ЧАЭС адаптировалась к радиации

5:26 Your browser does not support the audio element. Наука

Почти четыре десятилетия прошло с момента аварии на Чернобыльской АЭС, одной из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества. Огромная зона вокруг реактора — более тысячи квадратных миль — была объявлена непригодной для жизни. Но новое исследование даёт неожиданный повод для надежды: возможно, территория снова может стать обитаемой. Всё благодаря чёрным лягушкам.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Чернобыльская АЭС

Эти мутировавшие квакши, обитающие в зоне отчуждения, стали предметом пристального внимания учёных. Их кожа необычного чёрного цвета оказалась не просто результатом мутации, а потенциальным эволюционным ответом на радиацию. По мнению исследователей, именно высокий уровень меланина помогает этим существам выживать в условиях повышенного радиационного фона.

"Возрастная структура и средний возраст чернобыльских лягушек такие же, как у аналогичных популяций в Восточной Европе и на Ближнем Востоке", — пояснил доктор Херман Орисаола из Университета Овьедо.

Почему цвет имеет значение

Чёрная пигментация кожи у этих квакш — это не просто внешний эффект. Меланин, отвечающий за тёмный окрас, способен поглощать и нейтрализовать ионизирующее излучение. Учёные предполагают, что после катастрофы на станции естественный отбор начал работать особенно быстро: выживали и оставляли потомство в основном лягушки с тёмной кожей.

Это открытие было сделано ещё в 2022 году, но теперь команда Орисаолы провела новый анализ, включающий исследование продолжительности жизни и темпов старения животных. Результаты оказались неожиданными: несмотря на длительное воздействие радиации, лягушки в Чернобыле не стареют быстрее своих "чистых" собратьев. Наоборот, многие из них демонстрируют устойчивость к радиационным повреждениям, сравнимую с нормальными популяциями.

Зона без людей, но не без жизни

С момента аварии в Чернобыльскую зону вернулись не только амфибии. Дикая природа в отсутствие человека расцвела: появились олени, кабаны, медведи и даже волки. Причём последние тоже стали объектами научных исследований.

Как выяснилось, у чернобыльских волков мог развиться уникальный генетический механизм, позволяющий бороться с клеточными мутациями. Один из генов, связанных с сопротивляемостью к раку, стал проявляться особенно активно. И хотя это пока лишь гипотеза, она вызывает большой интерес у онкологов: возможно, именно в зоне отчуждения скрываются ключи к будущим методам лечения.

"Мы не думаем, что радиация вредит этим животным прямо сейчас. Более 90% радиоактивных веществ, выброшенных в результате аварии, уже распались или исчезли из окружающей среды", — отметил доктор Орисаола.

Что это значит для людей

Сегодня в зоне отчуждения проживает около тысячи человек, несмотря на официальные запреты. Но новое исследование поднимает вопрос о будущем — можно ли будет массово вернуться на эту землю?

По словам Орисаолы, это вполне возможно. Радиационный фон значительно снизился, многие из опасных изотопов уже распались, и в некоторых участках уровень излучения не превышает природного фона. Учитывая выживаемость и нормальное старение чернобыльских лягушек, исследователи считают, что повторное заселение может произойти "в любое время".

Однако остаются и сдержанные мнения. Учёные предупреждают, что, несмотря на снижение радиации, не все районы одинаково безопасны, и подход должен быть строго индивидуальным. Кроме того, человеческий организм может реагировать на остаточную радиацию иначе, чем лягушки или волки, эволюционно адаптировавшиеся к экстремальным условиям.

Квакши как маркеры будущего

Таскать приборы и проверять грунт — привычная задача для дозиметристов. Но исследование чернобыльских амфибий предлагает новую парадигму: использовать биологические маркеры, такие как чёрные лягушки, для оценки экологического состояния местности. Если популяция животных способна жить, размножаться и не демонстрировать признаков ускоренного старения, это может означать, что экосистема постепенно приходит в норму.

Открытие уже вызвало обсуждение среди специалистов в области радиоэкологии, медицины и зоологии. Помимо прикладной пользы, это может изменить наш взгляд на влияние радиации на живые организмы — и, возможно, даже повлиять на подходы к реабилитации пострадавших территорий.

Возвращение цивилизации

Разумеется, говорить о полном восстановлении жизни в зоне пока рано. Но появление чёрных квакш и устойчивых к раку волков вселяет надежду, что человек сможет вернуться — не просто физически, но и без угрозы здоровью.

Важно понимать: такие мутанты — это не призрак катастрофы, а, возможно, свидетельство того, что жизнь способна адаптироваться к самым суровым условиям. И кто знает, может быть, именно эти существа однажды станут символом возрождения Чернобыля.

Уточнения

Черно́быльская а́томная электроста́нция (ЧАЭС) — остановленная атомная электростанция на территории бывшего СССР.

