Он умер 100 лет назад, но может вернуться: забытая голова в шкафу дала старт воскрешению

Компания Colossal вложила 235 млн долларов в воскрешение тасманского тигра

6:02 Your browser does not support the audio element. Наука

В одной из музейных кладовок Мельбурна, затерянная среди пыли и экспонатов, десятилетиями хранилась голова исчезнувшего животного в ведре с этанолом. На первый взгляд — ничем не примечательный образец, забытая биологическая реликвия. Но именно она стала тем самым "ключом", который может подарить тасманийскому тигру шанс на возвращение из небытия.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Тасманский тигр

"Это была буквально голова в ведре этанола в глубине шкафа. Отвратительное зрелище: кожа срезана, куски тела вырезаны, но ткань сохранилась удивительно хорошо", — сказал профессор генетики Эндрю Паск, руководитель проекта TIGRR в Университете Мельбурна.

Биотехнологии как инструмент воскресения

Сегодня над проектом по восстановлению тасманийского тигра (или тилацина) работают десятки учёных в рамках масштабной международной инициативы, финансируемой компанией Colossal Biosciences. Эта американская биотехнологическая фирма, базирующаяся в Техасе, занимается "дегенетическим возрождением" вымерших видов и уже заявила о планах вернуть к жизни мамонта и додо.

Colossal вложила более 235 миллионов долларов в эту амбициозную сферу, поддерживая исследования в 13 лабораториях по всему миру, включая лабораторию TIGRR в Австралии. Один из основателей компании — профессор Гарварда Джордж Черч, пионер в области генной инженерии. С научной стороны проект сопровождает программный предприниматель Бен Ламм.

Почему тасманийский тигр

Тасманийский тигр — не хищная кошка, как можно подумать по названию, а сумчатый хищник, похожий на собаку с полосами на спине. Он обитал по всей Австралии, но после появления людей был вытеснен на остров Тасмания. Считается, что последний известный тилацин умер в неволе в 1936 году. В 1980-х годах вид был официально признан вымершим.

Тем не менее интерес к нему не угас. Благодаря хорошей сохранности музейных образцов и новым технологиям, учёные приблизились к воссозданию генома тилацина почти в полном объёме — остались лишь 45 фрагментов из примерно 3 миллиардов.

"Мы нашли генетический материал удивительно высокого качества — такой, который никто не ожидал получить от животного, вымершего почти сто лет назад", — подчеркнул профессор Паск.

В чём особенность находки

Кроме хорошо сохранившейся ДНК, "голова в ведре" содержала и фрагменты РНК — куда более нестабильные молекулы, отвечающие за активацию генов в различных тканях организма. Это позволило учёным впервые получить данные о том, какие гены были активны в тканях носа, глаз, языка и мозга животного.

"РНК даёт нам понимание, какие именно гены работали в конкретных органах. Это значит, что мы можем приблизиться к воссозданию не только внешности, но и некоторых поведенческих черт тилацина", — пояснил Паск.

Эти данные помогут избежать создания неясного гибрида, а воспроизвести животное, максимально приближенное к оригиналу.

Как именно планируют воссоздать тилацина

Процесс начнётся со стволовых клеток, полученных от живого близкого родственника тасманийского тигра — толстохвостого данарта. Эти клетки подвергнут генетической трансформации, чтобы получить тип, наиболее близкий к нужному. Далее с помощью разработанных в Colossal репродуктивных технологий планируется эмбриональная имплантация и выращивание особей в условиях, имитирующих естественную беременность.

Colossal уже заявила о создании первой технологии стимуляции овуляции у сумчатых — это может быть прорывом не только в "воскрешении" тилацина, но и в сохранении других исчезающих видов, содержащихся в неволе.

Насколько близко воссоздание

По словам Паска, первое животное, визуально похожее на тасманийского тигра, может появиться уже через три-пять лет. Однако он подчёркивает, что это пока не будет полноценный тилацин. Ученые уверены, что смогут воссоздать череп, конечности и характерные полосы, но остаются аспекты, которые пока невозможно смоделировать точно.

"Это будет не совсем тилацин, но максимально приближённое существо. Сначала мы вернём его форму, потом — функции", — отметил Паск.

Скепсис среди экологов

Не все специалисты разделяют энтузиазм по поводу проекта. Некоторые считают, что усилия и деньги следует направить на спасение видов, которые всё ещё существуют, но находятся под угрозой исчезновения.

"Мы можем вернуть животное, которое выглядит как тилацин, но это не значит, что оно и есть тилацин. А что будет потом?" — задался вопросом профессор экологии Эйуан Ричи из Университета Дикина.

Он добавил, что большой проблемой станет поведение возрождённого животного в природе: ему негде учиться и некому передавать опыт. Неизвестно также, как повлияет новый хищник на современные экосистемы, которые развивались без него последние десятилетия.

Этические и экологические вызовы

Возвращение тилацина не только научный, но и этический эксперимент. Станет ли он символом научного прогресса или бесполезной реконструкцией прошлого? Может ли он адаптироваться к современным условиям и не нарушит ли он сложившийся экологический баланс?

Ответы на эти вопросы пока остаются открытыми. Но уже сегодня ясно одно: найденная в заброшенном ведре голова оказалась не только анатомическим курьёзом, но и, возможно, первым шагом к возвращению одного из самых загадочных хищников прошлого.

Уточнения

Су́мчатый волк или тасмани́йский волк, или тилаци́н (лат. Thylacinus cynocephalus) — вымерший вид хищных сумчатых млекопитающих, полностью истреблённый человеком в 1930-х годах.

