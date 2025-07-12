Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Татьяна Брухунова раскритиковала спектакль Утиная охота в БДТ
Зоологи зафиксировали первую за 5000 лет пятнистую гиену на юго-востоке Египта
Садоводы считают июль оптимальным временем для щадящей обрезки кустарников
Забудь про загар: этот страх рушит идеальные каникулы до посадки в самолёт
Отказ передать карту памяти инспектору может повлечь юридические последствия
Кардиологи назвали арахис продуктом, полезным для контроля давления
Как легко удивить гостей: куриные рулетики, которые готовятся быстро и просто
Что купить для уютной спальни за 5000 рублей — советы дизайнера интерьера
Диетолог назвал овощи, которые очищают и восстанавливают печень

Он умер 100 лет назад, но может вернуться: забытая голова в шкафу дала старт воскрешению

Компания Colossal вложила 235 млн долларов в воскрешение тасманского тигра
6:02
Наука

В одной из музейных кладовок Мельбурна, затерянная среди пыли и экспонатов, десятилетиями хранилась голова исчезнувшего животного в ведре с этанолом. На первый взгляд — ничем не примечательный образец, забытая биологическая реликвия. Но именно она стала тем самым "ключом", который может подарить тасманийскому тигру шанс на возвращение из небытия.

Тасманский тигр
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Тасманский тигр

"Это была буквально голова в ведре этанола в глубине шкафа. Отвратительное зрелище: кожа срезана, куски тела вырезаны, но ткань сохранилась удивительно хорошо", — сказал профессор генетики Эндрю Паск, руководитель проекта TIGRR в Университете Мельбурна.

Биотехнологии как инструмент воскресения

Сегодня над проектом по восстановлению тасманийского тигра (или тилацина) работают десятки учёных в рамках масштабной международной инициативы, финансируемой компанией Colossal Biosciences. Эта американская биотехнологическая фирма, базирующаяся в Техасе, занимается "дегенетическим возрождением" вымерших видов и уже заявила о планах вернуть к жизни мамонта и додо.

Colossal вложила более 235 миллионов долларов в эту амбициозную сферу, поддерживая исследования в 13 лабораториях по всему миру, включая лабораторию TIGRR в Австралии. Один из основателей компании — профессор Гарварда Джордж Черч, пионер в области генной инженерии. С научной стороны проект сопровождает программный предприниматель Бен Ламм.

Почему тасманийский тигр

Тасманийский тигр — не хищная кошка, как можно подумать по названию, а сумчатый хищник, похожий на собаку с полосами на спине. Он обитал по всей Австралии, но после появления людей был вытеснен на остров Тасмания. Считается, что последний известный тилацин умер в неволе в 1936 году. В 1980-х годах вид был официально признан вымершим.

Тем не менее интерес к нему не угас. Благодаря хорошей сохранности музейных образцов и новым технологиям, учёные приблизились к воссозданию генома тилацина почти в полном объёме — остались лишь 45 фрагментов из примерно 3 миллиардов.

"Мы нашли генетический материал удивительно высокого качества — такой, который никто не ожидал получить от животного, вымершего почти сто лет назад", — подчеркнул профессор Паск.

В чём особенность находки

Кроме хорошо сохранившейся ДНК, "голова в ведре" содержала и фрагменты РНК — куда более нестабильные молекулы, отвечающие за активацию генов в различных тканях организма. Это позволило учёным впервые получить данные о том, какие гены были активны в тканях носа, глаз, языка и мозга животного.

"РНК даёт нам понимание, какие именно гены работали в конкретных органах. Это значит, что мы можем приблизиться к воссозданию не только внешности, но и некоторых поведенческих черт тилацина", — пояснил Паск.

Эти данные помогут избежать создания неясного гибрида, а воспроизвести животное, максимально приближенное к оригиналу.

Как именно планируют воссоздать тилацина

Процесс начнётся со стволовых клеток, полученных от живого близкого родственника тасманийского тигра — толстохвостого данарта. Эти клетки подвергнут генетической трансформации, чтобы получить тип, наиболее близкий к нужному. Далее с помощью разработанных в Colossal репродуктивных технологий планируется эмбриональная имплантация и выращивание особей в условиях, имитирующих естественную беременность.

Colossal уже заявила о создании первой технологии стимуляции овуляции у сумчатых — это может быть прорывом не только в "воскрешении" тилацина, но и в сохранении других исчезающих видов, содержащихся в неволе.

Насколько близко воссоздание

По словам Паска, первое животное, визуально похожее на тасманийского тигра, может появиться уже через три-пять лет. Однако он подчёркивает, что это пока не будет полноценный тилацин. Ученые уверены, что смогут воссоздать череп, конечности и характерные полосы, но остаются аспекты, которые пока невозможно смоделировать точно.

"Это будет не совсем тилацин, но максимально приближённое существо. Сначала мы вернём его форму, потом — функции", — отметил Паск.

Скепсис среди экологов

Не все специалисты разделяют энтузиазм по поводу проекта. Некоторые считают, что усилия и деньги следует направить на спасение видов, которые всё ещё существуют, но находятся под угрозой исчезновения.

"Мы можем вернуть животное, которое выглядит как тилацин, но это не значит, что оно и есть тилацин. А что будет потом?" — задался вопросом профессор экологии Эйуан Ричи из Университета Дикина.

Он добавил, что большой проблемой станет поведение возрождённого животного в природе: ему негде учиться и некому передавать опыт. Неизвестно также, как повлияет новый хищник на современные экосистемы, которые развивались без него последние десятилетия.

Этические и экологические вызовы

Возвращение тилацина не только научный, но и этический эксперимент. Станет ли он символом научного прогресса или бесполезной реконструкцией прошлого? Может ли он адаптироваться к современным условиям и не нарушит ли он сложившийся экологический баланс?

Ответы на эти вопросы пока остаются открытыми. Но уже сегодня ясно одно: найденная в заброшенном ведре голова оказалась не только анатомическим курьёзом, но и, возможно, первым шагом к возвращению одного из самых загадочных хищников прошлого.

Уточнения

Су́мчатый волк или тасмани́йский волк, или тилаци́н (лат. Thylacinus cynocephalus) — вымерший вид хищных сумчатых млекопитающих, полностью истреблённый человеком в 1930-х годах.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Рецепт самой вкусной овсянки, которую съедят за секунду
Еда и рецепты
Рецепт самой вкусной овсянки, которую съедят за секунду Аудио 
Завершён судебный спор по делу Агаты Муцениеце и Павла Прилучного
Шоу-бизнес
Завершён судебный спор по делу Агаты Муцениеце и Павла Прилучного Аудио 
Учёные объяснили, почему в Чёрном море нет опасных акул
Домашние животные
Учёные объяснили, почему в Чёрном море нет опасных акул Аудио 
Популярное
Мышь на подушке — это не любовь: почему коты приносят домой добычу

Почему коты приносят домой мёртвых мышей или игрушки? Это вовсе не знак любви. За этим кроется древний инстинкт, и его логика вас точно удивит.

Поведение домашних кошек при охоте связано с инстинктами
Как понять, что кошка умирает: ключевые физиологические симптомы
Пять последних просьб кошки: как понять, что конец близок
Пока мы спали, на Марсе выросло нечто: от этого события даже у учёных мороз по коже
Он весил, как слон: кабан-монстр, которого не утащила даже машина
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Этот нейтральный ответ может спасти вас от штрафа: водителям стоит его запомнить
Что означает постукивание по шлему: язык байкеров на дороге
Всё пошло не так после удара: Луна уходит от Земли, и никакая сила не способна её удержать
Всё пошло не так после удара: Луна уходит от Земли, и никакая сила не способна её удержать
Последние материалы
Компания Colossal вложила 235 млн долларов в воскрешение тасманского тигра
Зоологи зафиксировали первую за 5000 лет пятнистую гиену на юго-востоке Египта
Садоводы считают июль оптимальным временем для щадящей обрезки кустарников
Забудь про загар: этот страх рушит идеальные каникулы до посадки в самолёт
Отказ передать карту памяти инспектору может повлечь юридические последствия
Кардиологи назвали арахис продуктом, полезным для контроля давления
Как легко удивить гостей: куриные рулетики, которые готовятся быстро и просто
Что купить для уютной спальни за 5000 рублей — советы дизайнера интерьера
Диетолог назвал овощи, которые очищают и восстанавливают печень
Как работают таблетки для похудения: от жиросжигания до гормональной регуляции
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.