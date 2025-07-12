Метеориты из Сахары могут оказаться фрагментами Меркурия — это переворачивает научные догмы

Международные учёные заявили о возможном меркурианском происхождении метеоритов

5:40 Your browser does not support the audio element. Наука

В пустыне Сахара были обнаружены два метеорита, происхождение которых бросает вызов устоявшимся научным представлениям. Образцы под названиями Ksar Ghilane 022 и Northwest Africa 15915 обладают такими химическими и изотопными характеристиками, что у исследователей появился неожиданный, но логичный вывод: они могли быть выброшены с поверхности Меркурия — ближайшей к Солнцу планеты, откуда ранее считалось невозможным попадание вещества на Землю.

Фото: Designed by Freepik by stockgiu, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Метеорит

На первый взгляд это утверждение звучит фантастично. Но анализ, проведённый международной научной группой и представленный в журнале Icarus, указывает на то, что у этих метеоритов гораздо больше общего с меркурианской корой, чем с каким-либо другим телом Солнечной системы.

Химический след от далёкой планеты

Оба образца содержат ключевые минералы: оливин, пироксен, олдхамит и следы натриевого плагиоклаза. Такой состав ранее был зафиксирован на поверхности Меркурия с помощью приборов космического аппарата NASA Messenger. Он в течение нескольких лет изучал геохимию планеты, передавая на Землю данные о её поверхности и составе.

Дополнительную уверенность учёным придаёт изотопный состав кислорода, выявленный в найденных породах. Эти параметры совпадают с так называемыми "обритами" — редким классом метеоритов, которые уже считались потенциальными кандидатами на меркурианское происхождение.

"Учитывая все совпадения, единственное разумное объяснение — это меркурианское происхождение", — считает планетолог Бен Райдер-Стоукс.

Почему это открытие меняет правила

До недавнего времени среди специалистов существовал консенсус: Меркурий слишком мал и находится слишком близко к Солнцу, чтобы метеориты с его поверхности могли достичь Земли. Интенсивная солнечная гравитация делает крайне маловероятным, что выброшенные ударом фрагменты сумеют преодолеть притяжение звезды и уйти в межпланетное пространство. Даже если это теоретически возможно, вероятность попасть именно на Землю казалась мизерной.

Однако новое открытие показывает, что такая передача вещества всё-таки могла произойти. Более того, возраст метеоритов, определённый как 4,528 миллиарда лет, говорит о том, что они возникли практически одновременно с формированием самой Солнечной системы.

Интересно, что это делает их старше даже тех пород, которые, по данным Messenger, находятся на поверхности Меркурия сегодня. Такой возраст может свидетельствовать о том, что эти метеориты — остатки первичной материи планеты, которая впоследствии была утрачена в ходе эволюционных процессов.

Противоречия и сомнения

Тем не менее, гипотеза не лишена противоречий. Например, в образцах обнаружено меньше плагиоклаза, чем ожидалось бы от материала внешней коры планеты. Это заставило исследователей рассмотреть альтернативное объяснение: возможно, фрагменты произошли не с самой поверхности, а из верхней мантии Меркурия.

Эта версия может объяснить отклонения в составе, так как мантия отличается от коры по химическим характеристикам. Подобные расчёты дополняют модель формирования Меркурия, согласно которой в ходе одного из катастрофических столкновений в ранней истории планеты значительная часть её первоначальной оболочки могла быть уничтожена или выброшена в космос.

Почему доказать это сложно

Исследование происхождения метеоритов обычно опирается на сравнительный анализ с материалами, добытыми в ходе прямых миссий. Так было с образцами Луны и Марса, которые приносили аппараты и возвращали астронавты. Однако Меркурий остаётся единственной из землеподобных планет, с поверхности которой пока не доставлено ни грамма вещества.

Поэтому каждое косвенное свидетельство — уникальный шанс приблизиться к пониманию внутренней структуры и истории этой загадочной планеты. Именно такие находки, как эти два метеорита, могут компенсировать отсутствие прямых образцов.

Наука готовится к решающей проверке

В 2018 году к Меркурию отправилась миссия BepiColombo, совместный проект Европейского космического агентства (ESA) и Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA). Она должна достичь планеты в 2025 году и начать передачу высокоточных данных. Учёные рассчитывают, что полученные изображения и спектрометрические измерения поверхности помогут либо подтвердить, либо опровергнуть гипотезу о происхождении Ksar Ghilane 022 и NWA 15915.

"Мы ожидаем, что BepiColombo даст нам окончательные доказательства — это шанс распутать одну из самых интригующих загадок Солнечной системы", — добавил Бен Райдер-Стоукс.

Если выводы подтвердятся, это будет означать, что даже Меркурий, несмотря на свою гравитацию и близость к Солнцу, способен участвовать в метафизике межпланетного обмена веществом. Такой поворот полностью изменит наше понимание динамики Солнечной системы и расширит горизонты поиска следов других планет в метеоритах на Земле.

Уточнения

Мерку́рий — наименьшая планета Солнечной системы и самая близкая к Солнцу.

