Деревья не могут встать и уйти, но леса могут

Люди направляют леса: как помочь деревьям мигрировать правильно

3:37 Your browser does not support the audio element. Наука

Когда мы думаем о движении, вряд ли представляем себе дерево, ведь его ствол укоренён в земле. И всё же в природе и культуре деревья — не всегда неподвижны. В литературе, кино и даже в реальности деревья и леса способны двигаться. Только делают это по-своему — медленно, величественно и… не всегда по своей воле.

Фото: unsplash.com by Matthew Smith whale, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лес

Энты и фантастика: как деревья оживают в воображении

Фэнтези и научная фантастика давно наделяют деревья способностью к передвижению и действию. В "Двух башнях" энты — живые деревья — сражаются против армии Сарумана. В Marvel Грут становится и другом, и бойцом. В играх вроде "The Legend of Zelda" деревья становятся персонажами — такими, как Evermean. А в "Гарри Поттере" Whomping Willow вовсе не прочь дать отпор.

Эти образы отражают наше восхищение древней природой, способной мыслить, чувствовать и — пусть фантастически — двигаться.

Настоящее движение: деревья не статичны

В реальной жизни деревья тоже движутся, хотя совсем иначе. Они растут, изгибаются, разворачивают листья к солнцу благодаря фототропизму. Их корни активно ищут влагу, пробираясь к источникам — вплоть до разрушения труб и колодцев.

Самые ранние стадии — саженцы и ростки — словно "переползают" на свет. И хоть взрослое дерево не может пойти в путь, его потомки двигаются поколениями вперёд.

Лес в пути: миграция в масштабе времени

Отдельные деревья — неподвижны, но леса как экосистемы способны перемещаться. Это называется миграцией лесов. Во времена ледникового периода целые лесные массивы сдвигались на юг, уходя от холода.

Сегодня исследования показывают, что леса могут перемещаться со скоростью до 500 метров в год. Это — ответ на изменения климата, температуры и окружающей среды.

Климат: ускорение, с которым леса не справляются

Глобальное потепление заставляет деревья мигрировать быстрее, чем они физически могут. Поднимающийся уровень моря угрожает мангровым лесам. В Канаде белая ель с трудом выживает в новых климатических условиях. А юго-запад США страдает от засух, угрожающих сосновым боровикам.

Скорость изменений такова, что без вмешательства человека некоторые экосистемы просто не успеют адаптироваться.

Помощь людям: направленная миграция

Учёные и лесники помогают деревьям двигаться. В одних регионах высаживают саженцы в более подходящих зонах. В других — заменяют виды, которые уже не выживают, на более устойчивые.

В Миннесоте, например, эколог Лесли Брандт занимается тем, что изучает деревья вдоль Миссисипи и внедряет новые виды, приспособленные к будущим условиям. Это деликатная работа — ведь лес — не просто природа, но и часть культурного ландшафта.

Руководство по перемещению лесов

Команда Брандта разработала руководство для Главного национального заповедника в Миннесоте. Оно учитывает не только климатические прогнозы, но и потребности местных сообществ и коренных народов. Задача — не заменить лес, а сохранить его сущность и функции.

Миграция лесов — не фантастика, а наука. И в ней, как в сказке, человек всё ещё может сыграть роль доброго волшебника.

Уточнения

Энты (англ. Ents, в некоторых переводах Онты) — в легендариуме Дж. Р. Р. Толкина один из народов, населяющих Средиземье. Внешне сильно напоминают деревья. Их название происходит от англо-саксонского слова, означающего «великан».



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