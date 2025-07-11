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Полотенца мстят за неправильную стирку: жёсткие, вонючие, бесполезные

Ошибки при стирке полотенец: переполненная машинка и смешивание тканей
2:24
Наука

Лето — пора душа, моря и пляжей. А значит, полотенца становятся главным текстилем в доме: они впитывают всё - воду, песок, пот, хлор и солнцезащитный крем. Со временем они теряют мягкость, становятся колючими и даже неприятно пахнут. Всё из-за ошибок в уходе, которые совершают почти все.

Стопка чистых полотенец
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стопка чистых полотенец

Одна из самых частых — стирать полотенца с остальным бельём. Это приводит к сплющиванию волокон и ухудшает впитываемость. Особенно вредно стирать их вместе с одеждой из синтетики или с вещами, которые оставляют ворс.

Другая проблема — переполненная машинка. В таком режиме полотенца не могут хорошо вымыться: вода и моющее средство не проникают в толщу ткани, а грязь остаётся внутри. В результате ткань жесткая и плохо пахнет, даже если вы добавили ополаскиватель.

Главный параметр — температура стирки. Знаменитая фраза "ни 20, ни 30 градусов" — не шутка. Для качественной стирки полотенец нужна температура 40°C. Этого достаточно, чтобы убрать бактерии, пот и жир, не повредив волокна и не испортив цвет.

Не менее важно — чем стирать. Лучше всего подойдут ферментированные средства: они глубоко очищают ткань без необходимости включать высокую температуру.

А вот кондиционер для белья — не друг полотенцам. Он оставляет на ткани тонкую плёнку, которая мешает впитыванию. Взамен добавьте стакан белого уксуса при полоскании. Он уберёт остатки порошка, устранит запахи и сохранит мягкость.

После стирки — сразу сушите. Идеально — на солнце. Сначала встряхните полотенца, чтобы "расправить" петли. А затем дайте им отлежаться сутки перед тем, как сложить в шкаф. Это вернёт волокнам эластичность и мягкость.

Чтобы полотенца служили дольше:

  • Не стирайте с шерстью и вещами, дающими ворс
  • Не используйте отбеливатель
  • Не гладьте
  • Первую стирку делайте отдельно
  • Меняйте полотенца чаще — не реже, чем раз в 2 дня

Уход за полотенцами — это не сложно, но важно. И если делать всё правильно, они долго останутся мягкими, свежими и будут радовать каждый день.

Уточнения

Полоте́нце — изделие из впитывающей ткани или бумаги, обычно в виде прямоугольника; предназначено для высушивания или вытирания предметов и тела человека путём впитывания жидкости с их поверхности при непосредственном контакте.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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