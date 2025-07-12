Откуда берётся доверие: социальный статус оказался решающим

Университет Торонто выяснил, почему люди больше доверяют выросшим в бедности

2:46 Your browser does not support the audio element. Наука

Представьте, что вам нужно выбрать человека, которому вы отдадите нечто ценное. Чью сторону вы выберете — того, кто вырос в богатстве и учился в элитной школе, или того, кто с детства знал цену деньгам и не ездил на каникулы за границу?

Фото: freepik.com is licensed under public domain Финансист

Оказывается, большинство склонны доверять именно второму. И это не просто интуиция — есть научное объяснение.

Исследование, которое всё объясняет

Учёные из Университета Торонто и Университета Британской Колумбии провели серию экспериментов с участием более 1900 человек. Испытуемые играли в игру на доверие: им нужно было распределить 10 лотерейных билетов между разными участниками — вымышленными персонажами с анкетами.

Главная деталь — в анкетах описывалось социальное происхождение каждого: кто-то учился в частной школе и ездил отдыхать за границу, а кто-то подрабатывал в подростковом возрасте и получал образование в государственной школе.

Доверие как действие и ожидание

Цель эксперимента была двойной:

Понять, кому люди действительно готовы доверять (действие) — то есть кому передадут больше билетов.

И узнать, от кого они ждут честности (ожидание) — то есть сколько билетов, по их мнению, им вернут обратно.

Дополнительно участникам показывали анкеты, где описывался не прошлый, а текущий уровень дохода. Их просили оценить моральные качества предполагаемых "доверенных лиц".

Кто вызывает больше доверия

Результат удивителен, но закономерен:

Больше всего доверяли тем, кто вырос в бедности, независимо от их текущего положения. Им передавали больше билетов и ожидали большей отдачи.

Однако только в том случае, если бедность была в прошлом, люди действительно верили, что им можно доверять. Тех, кто беден сейчас, участники порой поддерживали, но не ждали от них возврата.

Почему так происходит

"Наше исследование показывает, что люди чётко разделяют детство и взрослую жизнь. Тех, кто рос в бедности, считают более честными, нравственными и заслуживающими доверия", — объясняют авторы.

Возможно, в основе этого восприятия лежит стереотип: если человек смог пройти сложный путь, он не предаст. Или просто нам ближе те, чьё детство не пахло дорогими курортами.

В чём практическая польза

Авторы надеются, что их выводы помогут лучше понять, как формируется доверие — особенно в социальных и профессиональных контекстах. Следующим шагом станет исследование, как именно социальное положение влияет на поведение человека сегодня.

Уточнения

Социа́льный ста́тус общественный статус - социальное положение социальной личности или социальной группы в обществе или отдельной социальной подсистеме общества.

