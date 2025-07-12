Неожиданные последствия: как питомцы влияют на стресс

Венгерские исследователи установили кратковременный эффект радости от новых питомцев

Многие уверены: собака или кошка — залог душевного комфорта. Однако новое исследование венгерских ученых бросает тень на это представление. Их выводы могут удивить даже самых убежденных любителей животных.

Фото: flickr. com by yoppy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Игра с кошкой

Не всё так радужно

Опрос 2783 человек показал: приобретение питомца действительно дарит кратковременный всплеск радости. Но уже через 1-4 месяца эмоциональный подъем сходит на нет, а спустя полгода фиксируется снижение удовлетворенности жизнью, физической активности и даже спокойствия. Больше всего это касается владельцев собак.

"Больше всего меня удивило то, что появление питомца в доме никак не влияло на одиночество респондентов… Собаки реально не помогали — наоборот, вызывали больше тревожности", — признался автор исследования.

Питомцы — не лекарство от одиночества

В отличие от прежних работ, в исследовании не учитывались только преданные хозяева, что позволило получить более объективную картину. Исследование проходило в три этапа в 2020 году — в разгар пандемии, когда стресс от изоляции достигал пика.

65 участников завели животных, 75 — потеряли. Удивительно, но утрата питомца практически не повлияла на общее самочувствие. Вероятно, из-за слабой привязанности — не все были прямыми владельцами.

"Щенковая депрессия" — это реально

Оказалось, что нереалистичные ожидания часто приводят к разочарованию. Появление щенка может спровоцировать состояние, схожее с послеродовой депрессией — так называемую "puppy blues", ранее зафиксированную финскими специалистами.

И хотя ученые не отрицают, что животные могут приносить радость, они подчеркивают: эффект этот нередко преувеличен. Особенно — в случае импульсивных решений.

Уточнения

Стресс (от англ. stress "нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения") — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

